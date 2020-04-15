***TSPOR* *ETYAT* *OZGYO* *GUBRF* *GLBMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
15.04.2020 15:42
***TSPOR******ETYAT******OZGYO******GUBRF******GLBMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )
Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
İlgili Şirketler ETYAT, GLBMD, GUBRF, OZGYO, TSPOR
Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREEUTY00017 ETYAT E 1.799.081,000 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDI GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. TREGLMK00015 GLBMD E 100.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI GÜBRE FABRIKALARI T.A.S. TRAGUBRF91E2 GUBRF E 250.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI ÖZDERICI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRAOZFIN91P5 OZGYO E 1,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI TRABZONSPOR SPORTIF YATIRIM VE FUTBOL ISLETMECILIGI TICARET A.S. TRETRBZ00016 TSPOR E 1,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838347
BIST
18:0595.855
En Yüksek
|Değişim
|: -2,73%
|| -2.694,88
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
18:056,9085
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,0921
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9085
En Düşük
6,8079
18:057,5426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0572
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5426
En Düşük
7,4578
18:05380,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,80
|Açılış
|: 380,56
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
383,02
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|SANFM
|7,92
|15.704.084
|% 10,00
|
|VKING
|4,62
|6.229.025
|% 10,00
|
|DITAS
|13,97
|3.201.497
|% 10,00
|
|MGROS
|28,86
|569.890.774
|% 9,98
|
|PETUN
|14,90
|81.792.726
|% 9,96
|
|DOCO
|397,80
|172.485.750
|% -10,00
|
|PGSUS
|55,45
|2.226.207.929
|% -9,98
|
|CLEBI
|86,15
|73.198.667
|% -9,98
|
|KLNMA
|44,00
|210.972.689
|% -9,98
|
|DOKTA
|24,30
|2.289.230
|% -9,93
|
|THYAO
|10,36
|2.309.433.406
|% -4,95
|
|PGSUS
|55,45
|2.226.207.929
|% -9,98
|
|ASELS
|26,44
|1.820.731.882
|% -3,08
|
|GARAN
|8,21
|1.043.836.307
|% -4,31
|
|TSPOR
|5,44
|899.816.434
|% 4,62
|
|THYAO
|10,36
|2.309.433.406
|% -4,95
|
|YKBNK
|1,94
|404.440.888
|% -4,90
|
|TSPOR
|5,44
|899.816.434
|% 4,62
|
|IHLGM
|1,02
|172.898.043
|% -7,27
|
|MNDRS
|1,47
|247.887.624
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5975
|8,6406
|% 0,20
|
|Frank
|7,1159
|7,1587
|% 0,67
|
|Riyal
|1,8285
|1,8377
|% 1,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|-9,90
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,33
|
|Cumhuriyet
|2.439
|2.500
|20,20
|
|Tam
|2.507
|2.573
|20,70
|
|Yarım
|1.220
|1.252
|10,00
|
|Çeyrek
|612
|626
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,44
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|27,24
|27,24
|-2,36
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3277, 37 kaybederek (% -2.78 ) 114, 500
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17:59XU100
Endeks 95, 948 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 64 altında . İşlem hacmi 16, 148.00 milyon TL de
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17:59YGYO
Yüzde -6.00 oranında düşüşle 0.47 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 653, 656 adet işlem
-
17:58BRKSN
Yüzde -7.64 oranında düşüşle 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 024, 104 adet işlem
-
17:57AYEN
Yüzde -6.29 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 413, 245 adet işlem