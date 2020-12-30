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***TSPOR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

30.12.2020 09:30



***TSPOR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )

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Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. 'nin 28.12.2020 tarihinde başlayan % 111,5143 oranında bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 11.01.2020 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895533


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HEKTS 20,02 19.026.808 % 10,00  
ARZUM 27,34 16.129.862 % 9,98  
BERA 19,20 1.722.605 % 9,65  
EMNIS 36,50 95.338 % 5,80  
CLEBI 167,50 2.969.943 % 4,95  
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Dolar 7,3792 7,3835 % -0,16  
Euro 9,0580 9,0752 % 0,18  
Sterlin 9,9566 10,0066 % 0,06  
Frank 8,3233 8,3734 % -0,03  
Riyal 1,9596 1,9694 % -0,24  
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10:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.882 1.883 3,21  
Altın Gr. 446 446 -0,52  
Cumhuriyet 2.945 2.990 -42,00  
Tam 2.931 3.005 -44,26  
Yarım 1.417 1.454 -21,41  
Çeyrek 711 727 -10,71  
Gümüş.Ons 26,31 26,35 0,09  
Gümüş Gr. 6,23 6,23 -0,00  
B. Petrol 51,38 51,38 0,15  
Seans Raporu 10:01
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