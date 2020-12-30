***TSPOR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
30.12.2020 09:30
***TSPOR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [TSPOR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. 'nin 28.12.2020 tarihinde başlayan % 111,5143 oranında bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 11.01.2020 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895533
BIST
10:031.468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,88
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.469
En Düşük
1.463
10:037,3838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0116
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,3961
En Düşük
7,3620
10:039,0699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0112
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,0914
En Düşük
9,0310
10:03446,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,14
|Açılış
|: 446,61
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler10:01
|HEKTS
|20,02
|19.026.808
|% 10,00
|
|ARZUM
|27,34
|16.129.862
|% 9,98
|
|BERA
|19,20
|1.722.605
|% 9,65
|
|EMNIS
|36,50
|95.338
|% 5,80
|
|CLEBI
|167,50
|2.969.943
|% 4,95
|
|IZTAR
|16,10
|182.252
|% -9,96
|
|INVEO
|46,40
|1.719.120
|% -5,31
|
|EUYO
|4,50
|135.041
|% -4,66
|
|PAMEL
|22,00
|102.366
|% -4,35
|
|FORMT
|4,78
|947.802
|% -2,65
|
|GUBRF
|76,45
|2.852.647.907
|% 0,00
|
|GARAN
|10,02
|1.422.353.491
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,65
|1.190.681.593
|% 0,00
|
|KARTN
|104,70
|1.040.951.013
|% 0,00
|
|KOZAL
|95,25
|1.040.475.021
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,65
|1.190.681.593
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,47
|503.277.506
|% 0,41
|
|GARAN
|10,02
|1.422.353.491
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,95
|241.331.600
|% 0,00
|
|TEKTU
|2,04
|113.358.198
|% 0,00
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3792
|7,3835
|% -0,16
|
|Euro
|9,0580
|9,0752
|% 0,18
|
|Sterlin
|9,9566
|10,0066
|% 0,06
|
|Frank
|8,3233
|8,3734
|% -0,03
|
|Riyal
|1,9596
|1,9694
|% -0,24
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|3,21
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-42,00
|
|Tam
|2.931
|3.005
|-44,26
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-21,41
|
|Çeyrek
|711
|727
|-10,71
|
|Gümüş.Ons
|26,31
|26,35
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,23
|-0,00
|
|B. Petrol
|51,38
|51,38
|0,15
|