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***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

07.01.2021 17:52



***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Denge Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.(Mazars)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.06.2020 - 31.05.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
06.01.2021
Tescil Tarihi
07.01.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
Trabzon Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 07.01.2021 tarihli tescilidir.
Açıklamalar

01.06.2020 - 31.05.2021 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız denetim şirketi olarak Denge Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.(Mazars)'nin  belirlenmesine ilişkin alınan 06.01.2021 tarihli Genel Kurul kararı 07.01.2021 tarihinde tescil edilmiştir. Kamuyuna duyurulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897861


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