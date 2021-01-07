***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDenge Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.(Mazars)Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.06.2020 - 31.05.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi06.01.2021Tescil Tarihi07.01.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suTrabzon Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 07.01.2021 tarihli tescilidir.Açıklamalar01.06.2020 - 31.05.2021 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız denetim şirketi olarak Denge Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.(Mazars)'nin belirlenmesine ilişkin alınan 06.01.2021 tarihli Genel Kurul kararı 07.01.2021 tarihinde tescil edilmiştir. Kamuyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897861BIST