***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
30.07.2020 23:56
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01.06.2019 - 31.05.2020 dönemine ait faaliyet raporu ekte pdf olarak verilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864330
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,65
|Açılış
|: 1.137
|
|Önceki Kapanış
|: 1.136
|
1.137
En Düşük
1.125
12:356,9736
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0138
|Açılış
|: 7,1260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0720
|
7,0023
En Düşük
6,9610
12:358,3023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0244
|Açılış
|: 8,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3065
En Düşük
8,2499
12:35442,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,56
|Açılış
|: 442,15
|
|Önceki Kapanış
|: 439,59
|
443,11
En Düşük
438,58
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|2,51
|126.167.709
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,66
|7.517.883
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,59
|23.013.502
|% 0,00
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,51
|126.167.709
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,66
|7.517.883
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,59
|23.013.502
|% 0,00
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% 0,00
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,24
|349.251.533
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,70
|165.214.528
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,99
|225.477.210
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,1240
|9,1698
|% 0,00
|
|Frank
|7,6564
|7,7026
|% 0,00
|
|Riyal
|1,8531
|1,8624
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.973
|16,57
|
|Altın Gr.
|442
|442
|2,43
|
|Cumhuriyet
|2.905
|2.960
|10,60
|
|Tam
|2.992
|3.046
|10,90
|
|Yarım
|1.452
|1.484
|5,30
|
|Çeyrek
|728
|745
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,20
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|5,42
|5,42
|0,14
|
|B. Petrol
|43,67
|43,67
|0,42
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