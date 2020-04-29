***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.06.2018 - 28.02.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 3.050 -131.519 13.144.076 46.924.504 13.144.076 -131.519 -580.883.520 0 -580.883.520Hatalara İlişkin Düzeltmeler-6.397.797 -6.397.797 0 -6.397.797Transferler-292.463.607 292.463.607Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-57.668 -63.212.348 -63.270.016 -63.270.016Dönem Karı (Zararı)-63.212.348 -63.212.348 0 -63.212.348Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-57.668 -57.668 0 -57.668Sermaye Avansı12.402.403 12.402.403 0 12.402.403Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 3.050 12.402.403 -189.187 13.144.076 46.924.504 -747.221.428 -63.212.348 -638.148.930 0 -638.148.930Cari Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler236.390.631 3.050 -372.000 -332.533 13.144.076 46.924.504 -750.061.980 -66.013.568 -520.317.820 0 -520.317.820Transferler-66.013.568 66.013.568Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-243.594 23.228.253 22.984.659 0 22.984.659Dönem Karı (Zararı)23.228.253 23.228.253 0 23.228.253Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-243.594 -243.594 0 -243.594Dönem Sonu Bakiyeler236.390.631 3.050 -372.000 -576.127 13.144.076 46.924.504 -816.075.548 23.228.253 -497.333.161 0 -497.333.161Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020 Önceki Dönem 01.06.2018 - 28.02.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-37.921.686 41.129.885Dönem Karı (Zararı)23.228.253 -63.212.348Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler169.944.415 159.947.949Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 43.900.017 35.056.166Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler43.794 53.726Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13,14 43.794 53.726Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.430.771 -36.770.744Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-19.221 -57.668Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.449.992 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -36.713.076Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler123.607.465 90.035.950Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-409.340 -12.722.393Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler123.940.588 103.594.459Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri14 167.391 1.195.100Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri13 -91.174 -2.031.216Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.037.632 58.015.491Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 -6.397.797Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 19.955.157Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 19.955.157İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-231.094.354 -55.605.716Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-41.161.749 -31.548.665İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-10.366.940İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-30.794.809 -31.548.665Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-381.474 -24.920.097İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -24.912.072İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-381.474 -8.025Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-29.081.651 5.316.144Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-140.984.068 -10.328.144İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-48.162.494 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-92.821.574 -10.328.144Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-39.794.616 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.196.104 -1.674.782İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-16.196.104 -1.674.782Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)37.369.595 1.564.479İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-864.287 5.985.349Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-864.287 10.757Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 5.974.592Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-37.921.686 41.129.885YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-429.290 -4.687.062Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri33.657.851 13.654.824Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri33.657.851 13.654.824Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-34.087.141 -17.516.617Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.252.370 -1.020.126Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-29.834.771 -16.496.491Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -825.269FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI36.590.185 -28.809.305Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 12.402.403Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 12.402.403Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri255.180.327 117.923.120Kredilerden Nakit Girişleri255.180.327 117.923.120Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-84.862.147 -104.975.838Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-84.862.147 -104.975.838Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.196.747 0Ödenen Faiz-123.940.588 -103.594.459Alınan Faiz409.340 12.722.393Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)13 0 36.713.076YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.760.791 7.633.518NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 -1.760.791 7.633.518DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.252.594 6.367.290DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.491.803 14.000.808Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 29.02.2020 Önceki Dönem 31.05.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.491.803 5.252.594Finansal Yatırımlar4 2.486.763 2.204.707Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri4 2.486.763 2.204.707Ticari Alacaklar117.193.765 57.113.401İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 10.366.940 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar106.826.825 57.113.401Diğer Alacaklar391.968 10.494İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar391.968 10.494Peşin Ödenmiş Giderler8 10.811.157 10.477.216Diğer Dönen Varlıklar607.542 25.311ARA TOPLAM134.982.998 75.083.723TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR134.982.998 75.083.723DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar6 660.000 19.789.800İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 660.000 19.789.800Maddi Duran Varlıklar6.221.861 3.475.409Kullanım Hakkı Varlıkları135.926.865 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar337.547.776 372.530.576Peşin Ödenmiş Giderler8 2.154.325 109.333.480TOPLAM DURAN VARLIKLAR482.510.827 505.129.265TOPLAM VARLIKLAR617.493.825 580.212.988KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 43.215 130.525.117Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 57.949.628 153.983.045Ticari Borçlar9 34.367.227 137.667.671İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9 0 48.253.668İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar34.367.227 89.414.003Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar68.888.556 108.842.949Diğer Borçlar18.894.792 30.042.891İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar18.894.792 30.042.891Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)35.928.920 14.530.406Kısa Vadeli Karşılıklar8.974.836 49.382.810Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar229.250 266.773Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8.745.586 49.116.037ARA TOPLAM225.047.174 624.974.889TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER225.047.174 624.974.889UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 825.189.413 428.355.914Ticari Borçlar9 9.376.440 4.575.000İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 9.376.440 4.575.000Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar5.358.489 5.050.829Diğer Borçlar26.963.924 30.767.724İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar26.963.924 30.767.724Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)22.376.450 6.405.369Uzun Vadeli Karşılıklar515.096 401.083Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar515.096 401.083TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER889.779.812 475.555.919TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.114.826.986 1.100.530.808ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-497.333.161 -520.317.820Ödenmiş Sermaye10 236.390.631 236.390.631Sermaye Düzeltme Farkları10 3.050 3.050Geri Alınmış Paylar (-)-372.000 -372.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-576.127 -332.533Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-576.127 -332.533Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-576.127 -332.533Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 13.144.076 13.144.076Diğer Yedekler10 46.924.504 46.924.504Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 -816.075.548 -750.061.980Net Dönem Karı veya Zararı23.228.253 -66.013.568TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-497.333.161 -520.317.820TOPLAM KAYNAKLAR617.493.825 580.212.988Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020 Önceki Dönem 01.06.2018 - 28.02.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.12.2019 - 29.02.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.12.2018 - 28.02.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 358.849.247 254.009.444 79.903.627 66.927.255Satışların Maliyeti11 -221.935.917 -217.937.932 -81.461.788 -69.165.833TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)136.913.330 36.071.512 -1.558.161 -2.238.578BRÜT KAR (ZARAR)136.913.330 36.071.512 -1.558.161 -2.238.578Genel Yönetim Giderleri12 -12.926.813 -15.655.787 -4.149.090 -4.274.924Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 38.584.243 66.596.444 16.067.325 14.814.013Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -30.240.047 -70.142.845 -9.471.738 -27.749.366ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)132.330.713 16.869.324 888.336 -19.448.855FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)132.330.713 16.869.324 888.336 -19.448.855Finansman Gelirleri22.069.990 -103.594.459 3.939.959 -25.878.466Finansman Giderleri-131.172.450 23.512.787 -51.455.227 14.191.596SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)23.228.253 -63.212.348 -46.626.932 -31.135.725SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)23.228.253 -63.212.348 -46.626.932 -31.135.725DÖNEM KARI (ZARARI)23.228.253 -63.212.348 -46.626.932 -31.135.725Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları23.228.253 -63.212.348 -46.626.932 -31.135.725Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 15 0,09830000 -0,63210000 -0,19720000 -0,31130000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-243.594 -57.668 -156.120 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-243.594 -57.668 -156.120 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-243.594 -57.668 -156.120 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)22.984.659 -63.270.016 -46.783.052 -31.135.725Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları22.984.659 -63.270.016 -46.783.052 -31.135.725http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841266BIST