***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.05.2020 17:56
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Bilal Başacıkoğlu arasındaki mevcut sözleşmeye istinaden, opsiyon hakkı kullanılmış olup, profesyonel futbolcu sözleşmesi 2021/22 futbol sezonu sonuna kadar uzamıştır. Buna göre futbolcuya 2020/21 futbol sezonu için 2.750.000.-TL garanti ücret,
2021/22 futbol sezonu için 2.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sözleşme uzaması dolayısıyla herhangi bir menajerlik bedeli ödenmeyecektir. Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847899
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
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|Alış
|Satış
|%
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|1.730
|10,99
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|Altın Gr.
|379
|380
|3,17
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|Cumhuriyet
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|2.492
|18,60
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|Tam
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|2.561
|11,50
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|1.250
|9,30
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|618
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|Gümüş.Ons
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|17,87
|0,49
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