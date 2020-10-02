***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.10.2020 14:58
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Erk Pazarlama ve Giyim San.Tic.A.Ş. (Colin's) arasında 2020-21 futbol sezonu için reklam anlaşması yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Erk Pazarlama, Şirketimize, çeşitli reklam alanlarının kullanımı karşılığında reklam bedeli olarak 10.000.000.-TL+KDV ödeyecektir. Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877984
BIST
15:011.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,37
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.138
15:017,7420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0040
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7250
15:019,0852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0125
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
15:01475,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,58
|Açılış
|: 475,09
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler15:01
|ALCAR
|143,00
|55.879.683
|% 10,00
|
|YAPRK
|70,95
|6.568.381
|% 10,00
|
|OLMIP
|10,45
|6.160.672
|% 10,00
|
|NIBAS
|29,70
|1.489.486
|% 10,00
|
|BRYAT
|176,10
|77.358.374
|% 9,99
|
|YBTAS
|16.342,60
|277.824
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|710.963
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|2.057.174
|% -9,99
|
|SUMAS
|46,22
|643.430
|% -9,99
|
|COSMO
|9,30
|713.124
|% -9,97
|
|SISE
|7,10
|1.612.328.178
|% 2,75
|
|THYAO
|10,87
|1.516.742.888
|% 3,13
|
|GARAN
|7,15
|892.064.218
|% 0,42
|
|KRDMD
|3,45
|720.199.671
|% 1,17
|
|TURSG
|6,07
|393.756.321
|% 0,50
|
|SISE
|7,10
|1.612.328.178
|% 2,75
|
|KRDMD
|3,45
|720.199.671
|% 1,17
|
|THYAO
|10,87
|1.516.742.888
|% 3,13
|
|HURGZ
|2,27
|303.305.578
|% -6,97
|
|GARAN
|7,15
|892.064.218
|% 0,42
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7376
|7,7420
|% -0,05
|
|Euro
|9,0760
|9,0852
|% -0,14
|
|Sterlin
|9,9896
|10,0397
|% 0,43
|
|Frank
|8,3764
|8,4269
|% -0,21
|
|Riyal
|2,0576
|2,0679
|% -0,01
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|2,01
|
|Altın Gr.
|475
|475
|0,22
|
|Cumhuriyet
|3.145
|3.193
|3,00
|
|Tam
|3.127
|3.206
|1,42
|
|Yarım
|1.511
|1.551
|0,69
|
|Çeyrek
|758
|775
|0,34
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,95
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,04
|
|B. Petrol
|39,51
|39,51
|-1,42
|
Seans Raporu
15:01
daha fazla
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15:14YESIL
Yüzde 5.95 oranında artışla 27.78 lira fiyatla işlem gören hissede 712, 611 adet işlem
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15:13XU100
Endeks 1, 147 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 28 üstünde . İşlem hacmi 12, 123.00 milyon TL de
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15:12DYOBY
Yüzde 4.27 oranında artışla 8.55 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 684, 458 adet işlem
-
15:11VANGD
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 777, 809 adet işlem
-
15:09PRKAB
Yüzde 6.03 oranında artışla 10.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 410, 154 adet işlem