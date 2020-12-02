***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Artışının Gerekçesi ve Artıştan Elde Edilecek Nakdin Kullanım Yeri Hakkında Rapor: Yönetim Kurulunun 02/12/2020 tarih 62 sayılı kararı ile Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinde 500.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 236.390.631.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 263.609.369.-TL (İki Yüz Altmış Üç Milyon Altı Yüz Dokuz Bin Üç Yüz Altmış Dokuz Türk Lirası) tutarında artırılarak (% 111,5143 bedelli) 500.000.000.-TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş ve söz konusu karar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda 02/12/2020 tarihinde yayınlanmıştır. Yukarıdaki karar ve açıklamalar sonucunda gerçekleşecek sermaye artışından elde edilecek nakdin, özellikle Şirket'in muaccel olan finansal ve operasyonel yükümlülüklerinin ifasında kullanılması gerekir. Bahse konu nakit, aynı zamanda Şirket açısından yaşamsal önemi olan UEFA'nın mali kriterlerine uyum sağlamada ve Şirket'in mali yapısının kuvvetlendirilmesinde kullanılacaktır. Sermaye artışından elde edilecek fonun kullanım yerleri ile ilgili olarak yapılan planlama da kullanım yerlerinin aşağıdaki gibi gerçekleşeceği planlanmaktadır: - % 76'sı Şirket'in finansal borç ödemeleri - % 10'u Futbolcu ücretleri, kulüplere bonservis ödemeleri, teknik kadro ücretleri ve diğer çeşitli borçlara ilişkin ödemeler - % 4'u Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarına ilişkin ödemeler - % 10'u Çeşitli tedarikçi borçlarına ilişkin ödemeler ve işletme sermayesi ödemeleri (1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22 Haziran 2013 tarih ve 28685 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Seri VII-128.1 No'lu "Pay Tebliği" hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.(2) 31 Mayıs 2020 tarihi itibariyle hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nda özkaynaklarla ilgili yapılan tespitte, Şirket'in TTK 376'ıncı maddesi kapsamında olduğu ifade edilmiştir. Bu tespit üzerine Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesi kapsamında mali durumunu tespit etmek amacıyla varlıkların satış fiyatı üzerinden değerlendirildiği bilanço hazırlamış ve 27.08.2020 tarihinde KAP'ta açıklanmıştır. Şirket varlıkları yeniden değerleme fiyatı üzerinden değerlemeye tabi tutulduğunda TTK'nın 376. maddesinde öngörülen tedbirleri almasına gerek olmadığı görülmektedir. (3) 2023-2024 futbol sezonunun sonuna kadar Şirket gelirlerinin büyük bir kısmı temlikli olduğundan ilgili kalemlere ayrılan miktarların, nakit akışımızın UEFA kriterlerinin gerektirdiği şekilde düzenlenmesi için kullanılması planlanmaktadır. Gerek görülmesi halinde kullanım yerlerine ilişkin fasıllar arasında Yönetim Kurulu kararı ile geçiş yapılması mümkün olacaktır, kullanım yerlerine ilişkin fasıllar arasında gerçekleştirilen geçişlere ilişkin değişiklikler Kamuyu Aydınlatma Platformunda kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891080BIST