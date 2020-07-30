***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
30.07.2020 23:58
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/07/2020
Karar Sayısı
6
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 30.07.2020 tarih ve 6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 01.06.2019-31.05.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, d) Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) tarafımızca kabul edildiğini, beyan ederiz. Saygılarımızla. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. Sinan Zengin Şenol Kaynar Mahmut Memişoğlu Genel Müdür Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864331
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
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|Açılış
|: 1.137
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|Önceki Kapanış
|: 1.136
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En Düşük
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12:356,9854
En Yüksek
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|: -0,03%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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12:358,2810
En Yüksek
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|: 0,04%
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|: 440,44
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|Önceki Kapanış
|: 442,61
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443,96
En Düşük
435,64
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|
|PKENT
|954,60
|2.252.856
|% 9,99
|
|BURVA
|85,90
|8.269.966
|% 9,99
|
|VAKFN
|4,74
|28.336.451
|% 9,98
|
|BFREN
|1.060,20
|5.363.552
|% -10,00
|
|KENT
|2.167,20
|886.385
|% -10,00
|
|KONYA
|471,00
|58.860.915
|% -9,99
|
|DARDL
|12,30
|1.377.810
|% -8,89
|
|NIBAS
|16,01
|18.837.718
|% -6,65
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% -0,06
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% -1,13
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% -0,32
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,45
|
|AKBNK
|5,24
|349.251.533
|% -1,32
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,45
|
|IHLGM
|1,70
|165.214.528
|% 0,59
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% -1,13
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% -0,32
|
|KRDMD
|2,99
|225.477.210
|% -1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,1391
|9,1849
|% 1,00
|
|Frank
|7,6635
|7,7097
|% 0,55
|
|Riyal
|1,8597
|1,8690
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-0,09
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-2,17
|
|Cumhuriyet
|2.897
|2.952
|13,10
|
|Tam
|2.984
|3.038
|9,00
|
|Yarım
|1.449
|1.481
|6,60
|
|Çeyrek
|727
|743
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|5,28
|5,28
|-0,00
|
|B. Petrol
|43,64
|43,64
|0,00
|
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