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***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

30.07.2020 23:58
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***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/07/2020
Karar Sayısı
6
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve  30.07.2020 tarih ve 6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 01.06.2019-31.05.2020 hesap dönemine ait  finansal tablolarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,  b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,  c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, d) Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) tarafımızca kabul edildiğini, beyan ederiz. Saygılarımızla. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.   Sinan Zengin     Şenol Kaynar                                      Mahmut Memişoğlu Genel Müdür     Denetimden Sorumlu Komite Başkanı     Denetimden Sorumlu Komite Üyesi



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864331


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEGAP 4,07 462.743 % 10,00  
MEGAP 4,07 462.743 % 10,00  
PKENT 954,60 2.252.856 % 9,99  
BURVA 85,90 8.269.966 % 9,99  
VAKFN 4,74 28.336.451 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,1391 9,1849 % 1,00  
Frank 7,6635 7,7097 % 0,55  
Riyal 1,8597 1,8690 % 0,18  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.956 1.957 -0,09  
Altın Gr. 440 440 -2,17  
Cumhuriyet 2.897 2.952 13,10  
Tam 2.984 3.038 9,00  
Yarım 1.449 1.481 6,60  
Çeyrek 727 743 3,30  
Gümüş.Ons 23,47 23,50 -0,02  
Gümüş Gr. 5,28 5,28 -0,00  
B. Petrol 43,64 43,64 0,00  
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