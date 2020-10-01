***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSözleşme FeshiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSözleşmesi Feshedilen Futbolcunun Ad-SoyadıGuilherme Costa MarquesFesih Eden TarafKarşılıklı fesih.Fesih Tarihi01.10.2020Fesih SebebiKarşılıklı fesih.Fesih Halinde Tazminat TutarıAçıklama metninde yer almaktadır.AçıklamalarŞirketimiz ile profesyonel futbolcu Guilherme Costa Marques arasındaki 30.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2020-21 futbol sezonu alacaklarına karşılık 350.000.-EUR ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877759BIST