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***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi

01.10.2020 15:38
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***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi )

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Türkçe
Sözleşme Feshi

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Bildirim İçeriği

Sözleşmesi Feshedilen Futbolcunun Ad-Soyadı
Guilherme Costa Marques
Fesih Eden Taraf
Karşılıklı fesih.
Fesih Tarihi
01.10.2020
Fesih Sebebi
Karşılıklı fesih.
Fesih Halinde Tazminat Tutarı
Açıklama metninde yer almaktadır.
Açıklamalar

Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Guilherme Costa Marques arasındaki 30.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2020-21 futbol sezonu alacaklarına karşılık 350.000.-EUR ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877759


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