***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi
14.01.2022 12:35
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi )
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Sözleşme Feshi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Sözleşmesi Feshedilen Futbolcunun Ad-Soyadı
Edgar Miguel IE
Fesih Eden Taraf
Karşılıklı Anlaşılarak Sonlandırılmıştır.
Fesih Tarihi
-
Fesih Sebebi
Karşılıklı Anlaşılarak Sonlandırılmıştır.
Fesih Halinde Tazminat Tutarı
-
Açıklamalar
Kulübümüzle profesyonel futbolcumuz Edgar Miguel IE arasındaki 12.08.2019 başlangıç 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993963
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