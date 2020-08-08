***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSözleşme İmzalanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSözleşmesi İmzalanan Futbolcunun Ad-SoyadıAnders TrondsenSözleşme Tarihi08.08.2020Sözleşme Süresi4 (Dört) yıl.AçıklamalarProfesyonel futbolcu Anders Trondsen ile 4(Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya 2020/21 futbol sezonu için 800.000.-EUR garanti ücret, 2021/22 futbol sezonu için 850.000.-EUR garanti ücret, 2022/23 futbol sezonu için 900.000.-EUR garanti ücret, 2023/24 futbol sezonu için 950.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867014BIST