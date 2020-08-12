***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSözleşme İmzalanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSözleşmesi İmzalanan Futbolcunun Ad-SoyadıMarlon Rodrigues XavierSözleşme TarihiAçıklama metninde yer almaktadır.Sözleşme SüresiAçıklama metninde yer almaktadır.AçıklamalarProfesyonel futbolcu Marlon Rodrigues Xavier ile 1+3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya2020/21 futbol sezonu için 480.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.Kesin transferin gerçekleşmesi halinde2021/22 futbol sezonu için 550.000.-EUR garanti ücret,2022/23 futbol sezonu için 600.000.-EUR garanti ücret,2023/24 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868305BIST