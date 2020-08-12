***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması
12.08.2020 12:32
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması )
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Türkçe
Sözleşme İmzalanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Sözleşmesi İmzalanan Futbolcunun Ad-Soyadı
Marlon Rodrigues Xavier
Sözleşme Tarihi
Açıklama metninde yer almaktadır.
Sözleşme Süresi
Açıklama metninde yer almaktadır.
Açıklamalar
Profesyonel futbolcu Marlon Rodrigues Xavier ile 1+3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya
2020/21 futbol sezonu için 480.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Kesin transferin gerçekleşmesi halinde
2021/22 futbol sezonu için 550.000.-EUR garanti ücret,
2022/23 futbol sezonu için 600.000.-EUR garanti ücret,
2023/24 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868305
BIST
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|NIBAS
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|TKURU
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|AYES
|6,47
|434.454
|% 9,85
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|PKENT
|780,50
|1.441.817
|% -10,00
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|BURVA
|67,75
|2.848.033
|% -9,97
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|RALYH
|16,28
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|% -9,96
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|EKIZ
|9,17
|1.424.147
|% -9,92
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|CASA
|26,60
|36.167
|% -9,83
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|EKGYO
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|674.289.102
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|EKGYO
|2,05
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|ODAS
|2,44
|372.923.820
|% 2,95
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|GARAN
|7,15
|954.118.722
|% 1,42
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|THYAO
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|1.415.361.461
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|YKBNK
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|1.931
|1.932
|19,45
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|Altın Gr.
|453
|453
|10,14
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|Cumhuriyet
|3.005
|3.050
|-14,00
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|Tam
|2.997
|3.075
|-8,53
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|Yarım
|1.449
|1.487
|-4,12
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|Çeyrek
|727
|744
|-2,06
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|Gümüş.Ons
|25,72
|25,76
|0,93
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|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,28
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|B. Petrol
|45,14
|45,14
|0,64
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