***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
12.01.2021 10:42
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 236.390.631 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %111,51430 oranında olmak üzere 263.609.369 TL artışla 500.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 28.12.2020 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 11.01.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 1.043.337,464 TL olup, kalan paylar, 13-14 Ocak 2021 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.trabzonspor.org.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.nin www.halkyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901458
BIST
11:121.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,15
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.545
11:127,4599
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0243
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4858
En Düşük
7,4190
11:129,0716
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0279
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1032
En Düşük
9,0349
11:12446,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,13
|Açılış
|: 446,12
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
446,44
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler11:12
|TACTR
|13,88
|1.731.835
|% 9,98
|
|EMNIS
|42,34
|456.552
|% 9,97
|
|TLMAN
|45,28
|27.967.740
|% 9,96
|
|EPLAS
|36,42
|1.876.723
|% 9,96
|
|MZHLD
|37,12
|72.013
|% 9,95
|
|SNKRN
|22,94
|1.035.649
|% -9,97
|
|UMPAS
|3,30
|147.837
|% -9,84
|
|LUKSK
|35,30
|4.300.449
|% -9,25
|
|DIRIT
|3,74
|1.602.545
|% -8,78
|
|GRNYO
|3,61
|10.115.810
|% -8,14
|
|SISE
|7,47
|624.255.344
|% 2,33
|
|GARAN
|10,59
|456.320.097
|% 0,86
|
|KOZAL
|121,90
|374.499.810
|% 1,50
|
|KARSN
|3,82
|362.422.911
|% 3,24
|
|TSKB
|1,87
|345.266.153
|% 3,31
|
|TSKB
|1,87
|345.266.153
|% 3,31
|
|EKGYO
|2,49
|256.914.203
|% -0,80
|
|SKBNK
|1,64
|157.668.381
|% 0,61
|
|KARSN
|3,82
|362.422.911
|% 3,24
|
|SISE
|7,47
|624.255.344
|% 2,33
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4532
|7,4599
|% -0,32
|
|Euro
|9,0659
|9,0716
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,0687
|10,1191
|% -0,21
|
|Frank
|8,3391
|8,3893
|% -0,45
|
|Riyal
|1,9804
|1,9903
|% -0,43
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|11,51
|
|Altın Gr.
|446
|446
|1,88
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,35
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,10
|
|B. Petrol
|56,10
|56,10
|0,44
|
Seans Raporu
11:12
daha fazla
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11:27TLMAN
Yüzde 9.96 oranında artışla 45.28 lira fiyatla işlem gören hissede 623, 613 adet işlem
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11:25XU100
Endeks 1, 546 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 8, 238.00 milyon TL de
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11:24CIMSA
Yüzde 4.04 oranında artışla 20.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 443, 566 adet işlem
-
11:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, MGROS, KRDMD
-
11:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, SISE, DOHOL