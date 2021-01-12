***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.01.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 236.390.631 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %111,51430 oranında olmak üzere 263.609.369 TL artışla 500.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 28.12.2020 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 11.01.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 1.043.337,464 TL olup, kalan paylar, 13-14 Ocak 2021 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.trabzonspor.org.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.nin www.halkyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901468BIST