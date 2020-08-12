***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
12.08.2020 02:00
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Marlon Rodrigues Xavier
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Fluminense FC
Transfer Şekli
Kiralama (Renting from)
Açıklamalar
Brezilya'nın Fluminense Kulübünün profesyonel oyuncusu Marlon Rodrigues Xavier'in, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868221
BIST
18:051.110
En Yüksek
|Değişim
|: 3,21%
|| 34,53
|Açılış
|: 1.082
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|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.112
En Düşük
1.082
18:057,2348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0302
|Açılış
|: 7,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,2348
En Düşük
7,1827
18:058,5003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0176
|Açılış
|: 8,5050
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|Önceki Kapanış
|: 8,6050
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8,5038
En Düşük
8,4430
18:05442,99
En Yüksek
|Değişim
|: -7,41%
|| -35,46
|Açılış
|: 442,65
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
440,90
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|KUTPO
|31,46
|25.681.991
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|1.890.939
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|248.388
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,11
|60.075.543
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,18
|5.145.089
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|9.316.771
|% -9,96
|
|GLRYH
|18,18
|122.809.555
|% -9,28
|
|ISATR
|242.000,00
|242.000
|% -9,06
|
|THYAO
|11,61
|2.178.844.230
|% 9,94
|
|ASELS
|18,10
|1.835.766.397
|% 0,39
|
|EKGYO
|2,07
|1.830.019.894
|% 4,55
|
|GARAN
|7,05
|1.515.198.924
|% 7,31
|
|SISE
|6,30
|1.499.857.399
|% 5,88
|
|EKGYO
|2,07
|1.830.019.894
|% 4,55
|
|YKBNK
|2,15
|523.278.605
|% 5,39
|
|AKBNK
|5,07
|1.201.857.248
|% 6,51
|
|SISE
|6,30
|1.499.857.399
|% 5,88
|
|GARAN
|7,05
|1.515.198.924
|% 7,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2296
|7,2348
|% 0,42
|
|Euro
|8,4737
|8,5003
|% 0,21
|
|Sterlin
|9,3749
|9,4219
|% -1,98
|
|Frank
|7,8264
|7,8735
|% -1,94
|
|Riyal
|1,9157
|1,9253
|% -1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|15,23
|
|Altın Gr.
|442
|443
|-35,80
|
|Cumhuriyet
|3.018
|3.064
|-199,00
|
|Tam
|3.006
|3.083
|-195,43
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-94,54
|
|Çeyrek
|729
|746
|-47,27
|
|Gümüş.Ons
|25,65
|25,72
|0,88
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|0,25
|
|B. Petrol
|44,53
|44,53
|-0,10
|
Seans Raporu
18:05
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17:57DZGYO
Yüzde 8.53 oranında artışla 8.27 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 537, 233 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 111 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 28 üstünde . İşlem hacmi 23, 351.00 milyon TL de
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17:55QNBFB
Yüzde 9.96 oranında artışla 70.65 lira fiyatla işlem gören hissede 162, 228 adet işlem
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17:54VAKBN
Yüzde 8.05 oranında artışla 4.43 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 539, 561 adet işlem
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17:53DYOBY
Yüzde 9.66 oranında artışla 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 324, 254 adet işlem