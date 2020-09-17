***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
17.09.2020 15:12
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Benik Tunani Afobe
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Stoke City Kulübü
Transfer Şekli
Kiralama (Renting from)
Açıklamalar
İngiltere'nin Stoke City Kulübünün profesyonel futbolcusu Benik Tunani Afobe'nin, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875452
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|ARTI
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|1.447.689
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|KSTUR
|201,60
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|DOBUR
|20,34
|249.570
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|PKENT
|971,10
|294.275
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|TKURU
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|EKIZ
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|KRDMD
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|JANTS
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|IHLAS
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|162.237.186
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|AVOD
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|DOHOL
|2,25
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|Dolar
|7,5585
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|8,9391
|% 0,81
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|Sterlin
|9,7043
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|Frank
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|8,3107
|% 0,48
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|Riyal
|2,0078
|2,0179
|% 0,62
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|1.937
|1.938
|-21,86
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|Altın Gr.
|470
|470
|-2,66
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|Cumhuriyet
|3.119
|3.166
|-16,00
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|Tam
|3.106
|3.184
|-13,33
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|Yarım
|1.501
|1.540
|-6,45
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|Çeyrek
|753
|770
|-3,23
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|Gümüş.Ons
|26,45
|26,48
|-0,70
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|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,14
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|42,02
|42,02
|-0,20
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