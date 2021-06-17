***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
17.06.2021 15:46
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Bangaly Fode Koita
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
-
Transfer Şekli
Diğer (Other)
Açıklamalar
Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bangaly Fode Koita'nın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942831
BIST
17:441.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
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|Açılış
|: 1.423
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|Önceki Kapanış
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1.429
En Düşük
1.414
17:448,6998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
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|Açılış
|: 8,6850
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|Önceki Kapanış
|: 8,5400
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8,6998
En Düşük
8,6029
17:4410,4100
En Yüksek
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|: 0,66%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 496,87
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|: 502,03
|
505,92
En Düşük
493,06
BIST En Aktif Hisseler17:42
|RODRG
|18,70
|3.524.165
|% 10,00
|
|IDGYO
|5,50
|1.529.689
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,20
|1.946.655
|% 10,00
|
|TKURU
|126,60
|4.737.588
|% 9,99
|
|AYCES
|66,40
|3.668.679
|% 9,93
|
|BERA
|18,81
|27.741.327
|% -10,00
|
|BAGFS
|17,26
|257.916
|% -9,96
|
|YESIL
|2,12
|271.410.111
|% -8,62
|
|PENTA
|32,32
|66.954.367
|% -8,18
|
|MERIT
|16,90
|1.619.402
|% -7,70
|
|THYAO
|14,63
|1.849.603.792
|% 2,16
|
|GARAN
|8,20
|1.256.066.824
|% -1,91
|
|EKGYO
|2,14
|833.522.437
|% -3,60
|
|BJKAS
|7,03
|674.709.059
|% 3,69
|
|BOBET
|5,71
|514.243.865
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,14
|833.522.437
|% -3,60
|
|YKBNK
|2,17
|483.651.864
|% -2,69
|
|GARAN
|8,20
|1.256.066.824
|% -1,91
|
|THYAO
|14,63
|1.849.603.792
|% 2,16
|
|YESIL
|2,12
|271.410.111
|% -8,62
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6838
|8,6856
|% 0,81
|
|Euro
|10,3818
|10,3905
|% 0,47
|
|Sterlin
|12,0800
|12,1406
|% 0,56
|
|Frank
|9,4459
|9,5028
|% 0,01
|
|Riyal
|2,3083
|2,3198
|% 0,77
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-33,98
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-4,60
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.341
|-93,00
|
|Tam
|3.277
|3.363
|-85,42
|
|Yarım
|1.584
|1.627
|-41,32
|
|Çeyrek
|794
|813
|-20,65
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|-0,96
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,30
|-0,18
|
|B. Petrol
|74,08
|74,08
|-0,31
|
Seans Raporu
17:42
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17:56XU100
Endeks 1, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 05 altında . İşlem hacmi 12, 858.00 milyon TL de
-
17:56YAPRK
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 30.80 lira fiyatla işlem gören hissede 238, 111 adet işlem
-
17:55ISGSY
Yüzde -4.99 oranında düşüşle 9.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 542, 663 adet işlem
-
17:53EUKYO
Yüzde -6.29 oranında düşüşle 7.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 556, 810 adet işlem
-
17:52YESIL
Yüzde -7.76 oranında düşüşle 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 123, 925, 127 adet işlem