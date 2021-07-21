***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
21.07.2021 14:27
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
İsmail Köybaşı
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
-
Transfer Şekli
Diğer (Other)
Açıklamalar
Görüşmelere Başlanması İsmail Köybaşı: Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu İsmail Köybaşı'nın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951666
BIST
12:351.352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -11,69
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.363
|
1.358
En Düşük
1.348
12:358,5932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0332
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6053
En Düşük
8,5531
12:3510,1349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0297
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,1485
En Düşük
10,0795
12:35498,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,36
|Açılış
|: 498,46
|
|Önceki Kapanış
|: 498,82
|
501,04
En Düşük
495,15
BIST En Aktif Hisseler12:35
|PEGYO
|1,26
|962.303
|% 0,00
|
|NTHOL
|3,99
|14.626.094
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|2.298.685
|% 0,00
|
|KARSN
|3,77
|35.332.655
|% 0,00
|
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 0,00
|
|PEGYO
|1,26
|962.303
|% 0,00
|
|NTHOL
|3,99
|14.626.094
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|2.298.685
|% 0,00
|
|KARSN
|3,77
|35.332.655
|% 0,00
|
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 0,00
|
|SASA
|29,90
|420.817.989
|% 0,00
|
|THYAO
|12,73
|226.609.756
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|221.034.597
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,26
|146.389.561
|% 0,00
|
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,02
|63.716.220
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,27
|118.083.461
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,05
|53.012.626
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,79
|66.046.923
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|221.034.597
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5893
|8,5932
|% 0,39
|
|Euro
|10,1041
|10,1349
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,7125
|11,7712
|% 0,59
|
|Frank
|9,3065
|9,3626
|% 0,47
|
|Riyal
|2,2829
|2,2944
|% 0,23
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-6,41
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.347
|-15,00
|
|Tam
|3.285
|3.367
|-19,62
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|-4,75
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|0,08
|
|B. Petrol
|71,42
|71,42
|2,07
|
Seans Raporu
12:35
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17:45
MERIT, ALCAR, ALMAD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:30
NUGYO, MERIT, SAMAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:15
MEDTR, NUGYO, EDIP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:00
VBTYZ, BAGFS, ALMAD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:45
EUKYO, VBTYZ, MEDTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında