***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTransfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona ErmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-SoyadıRahmi Anıl BaşaranTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun KulübüBalıkesirspor KulübüGörüşme SonucuAnlaşma sağlanmıştır.Sözleşme Tarihi27.05.2020Sözleşme SüresiSözleşme BedeliAçıklama metninde yer almaktadır.Sözleşmenin Önemli ŞartlarıAçıklama metninde yer almaktadır.Transfer ŞekliSatın Alma (Purchase)AçıklamalarProfesyonel futbolcu Rahmi Anıl Başaran'ın kulübümüze transferi konusunda, Balıkesirspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Balıkesirspor Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak, KDV dahil 2.000.000.-TL ödenecektir. Ayrıca, Balıkesirspor Kulübü'ne- Futbolcunun, Süper Lig ve/veya UEFA müsabakalarında toplam 8 gol atması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere (KDV dahil) 300.000.-TL,- Futbolcunu, Süper Lig ve/veya UEFA müsabakalarının toplam 15 tanesinde maça ilk 11'de başlaması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere (KDV dahil) 300.000.-TL,- Futbolcunun, Şirketimizle sözleşmesi devam ederken, üçüncü bir kulübe kesin transferi halinde, Balıkesirspor'a ödenen tüm ücretlerin düşülmesi sonrası kalan tutarın(KDV dahil)%10'u, ödenecektir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847057BIST