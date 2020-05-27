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***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi

27.05.2020 20:01
GÜNCEL HABERLER



***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )

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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Rahmi Anıl Başaran
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Balıkesirspor Kulübü
Görüşme Sonucu
Anlaşma sağlanmıştır.
Sözleşme Tarihi
27.05.2020
Sözleşme Süresi
-
Sözleşme Bedeli
Açıklama metninde yer almaktadır.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklama metninde yer almaktadır.
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar

Profesyonel futbolcu Rahmi Anıl Başaran'ın kulübümüze transferi konusunda, Balıkesirspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Balıkesirspor Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak, KDV dahil 2.000.000.-TL ödenecektir. Ayrıca, Balıkesirspor Kulübü'ne
 -   Futbolcunun, Süper Lig ve/veya UEFA müsabakalarında toplam 8 gol atması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere (KDV dahil) 300.000.-TL,
 -   Futbolcunu, Süper Lig ve/veya UEFA müsabakalarının toplam 15 tanesinde maça ilk 11'de başlaması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere (KDV dahil) 300.000.-TL,
 -   Futbolcunun, Şirketimizle sözleşmesi devam ederken, üçüncü bir kulübe kesin transferi halinde, Balıkesirspor'a ödenen tüm ücretlerin düşülmesi sonrası kalan tutarın 
(KDV dahil) 
%10'u, öde
necektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847057


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GLBMD 4,07 4.525.635 % 10,00  
RODRG 2,64 929.704 % 10,00  
TAVHL 20,58 353.388.060 % 9,99  
THYAO 12,33 1.688.618.538 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2734 8,3149 % 0,35  
Frank 6,9677 7,0097 % 0,79  
Riyal 1,7983 1,8073 % 1,14  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.714 1.714 3,08  
Altın Gr. 373 373 4,30  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.491 2.514 20,50  
Yarım 1.215 1.229 9,90  
Çeyrek 608 615 5,60  
Gümüş.Ons 17,30 17,34 0,20  
Gümüş Gr. 3,76 3,77 0,08  
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