***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTransfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona ErmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-SoyadıMarlon Rodrigues XavierTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun KulübüFluminense FCGörüşme SonucuAçıklama metninde yer almaktadır.Sözleşme TarihiAçıklama metninde yer almaktadır.Sözleşme SüresiAçıklama metninde yer almaktadır.Sözleşme BedeliAçıklama metninde yer almaktadır.Sözleşmenin Önemli ŞartlarıAçıklama metninde yer almaktadır.Transfer ŞekliKiralama (Renting from)AçıklamalarProfesyonel futbolcu Marlon Rodrigues Xavier'in, 2.000.000.-EUR satın alma opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 1(Bir) yıl süreyle geçici transferi konusunda, Fluminense Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Fluminense Kulübüne kiralama bedeli olarak, 150.000.-EUR ödenecektir. Satın alma opsiyonunun kullanılması ve futbolcunun başka bir kulübe kesin transferi/kiralanması halinde, Fluminense Kulübüne, kesin transfer/kiralama tutarının %10'u kadar satış payı ödenecektir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868304BIST