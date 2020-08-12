***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
12.08.2020 12:30
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Marlon Rodrigues Xavier
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Fluminense FC
Görüşme Sonucu
Açıklama metninde yer almaktadır.
Sözleşme Tarihi
Açıklama metninde yer almaktadır.
Sözleşme Süresi
Açıklama metninde yer almaktadır.
Sözleşme Bedeli
Açıklama metninde yer almaktadır.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklama metninde yer almaktadır.
Transfer Şekli
Kiralama (Renting from)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcu Marlon Rodrigues Xavier'in, 2.000.000.-EUR satın alma opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 1(Bir) yıl süreyle geçici transferi konusunda, Fluminense Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Fluminense Kulübüne kiralama bedeli olarak, 150.000.-EUR ödenecektir. Satın alma opsiyonunun kullanılması ve futbolcunun başka bir kulübe kesin transferi/kiralanması halinde, Fluminense Kulübüne, kesin transfer/kiralama tutarının %10'u kadar satış payı ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868304
BIST
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|FADE
|3,85
|18.012.779
|% 10,00
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|LINK
|29,32
|8.120.645
|% 9,98
|
|NIBAS
|19,89
|10.468.749
|% 9,95
|
|TKURU
|55,40
|796.929
|% 9,92
|
|AYES
|6,47
|434.454
|% 9,85
|
|PKENT
|780,50
|1.441.817
|% -10,00
|
|BURVA
|67,75
|2.848.033
|% -9,97
|
|RALYH
|16,28
|1.898.622
|% -9,96
|
|EKIZ
|9,17
|1.424.147
|% -9,92
|
|CASA
|26,60
|36.167
|% -9,83
|
|THYAO
|11,79
|1.432.648.153
|% 1,55
|
|GARAN
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|987.124.070
|% 1,28
|
|EKGYO
|2,05
|899.244.361
|% -0,97
|
|ASELS
|17,78
|693.243.923
|% -1,77
|
|PGSUS
|51,05
|570.764.420
|% 4,74
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|EKGYO
|2,05
|899.244.361
|% -0,97
|
|ODAS
|2,43
|375.726.634
|% 2,53
|
|GARAN
|7,14
|987.124.070
|% 1,28
|
|THYAO
|11,79
|1.432.648.153
|% 1,55
|
|YKBNK
|2,17
|225.786.238
|% 0,93
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,2858
|7,2891
|% 1,17
|
|Euro
|8,5702
|8,5814
|% 1,16
|
|Sterlin
|9,4907
|9,5383
|% 1,27
|
|Frank
|7,9493
|7,9971
|% 1,58
|
|Riyal
|1,9390
|1,9487
|% 1,24
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.930
|1.930
|17,71
|
|Altın Gr.
|452
|452
|9,10
|
|Cumhuriyet
|3.010
|3.055
|-9,00
|
|Tam
|2.992
|3.070
|-13,50
|
|Yarım
|1.446
|1.485
|-6,52
|
|Çeyrek
|725
|742
|-3,26
|
|Gümüş.Ons
|25,62
|25,65
|0,83
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|0,24
|
|B. Petrol
|45,12
|45,12
|0,62
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