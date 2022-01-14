***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
14.01.2022 16:38
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Abdulkadir Parmak
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
TRABZONSPOR A.Ş.
Görüşme Sonucu
Anlaşma sağlanmıştır.
Sözleşme Tarihi
-
Sözleşme Süresi
Açıklama metninde yer almaktadır.
Sözleşme Bedeli
Açıklama metninde yer almaktadır.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklama metninde yer almaktadır.
Transfer Şekli
Kiraya Verme (Renting to)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcumuz Abdulkadir Parmak, 2021/2022 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Kayserispor Kulübü Derneği'ne kiralanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994156
BIST
16:262.055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -15,32
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.049
16:2613,5442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0378
|Açılış
|: 13,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
16:2615,5199
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0617
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
16:26795,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,31
|Açılış
|: 795,64
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
790,22
BIST En Aktif Hisseler16:24
|QNBFL
|97,35
|1.296.741
|% 10,00
|
|PKENT
|350,60
|28.591.882
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|988.037
|% 9,98
|
|DARDL
|3,89
|250.210.956
|% 9,89
|
|BRMEN
|2,78
|1.129.176
|% 9,88
|
|EMNIS
|23,66
|3.093.495
|% -9,97
|
|UZERB
|67,35
|4.093.398
|% -9,96
|
|DOBUR
|105,80
|11.139.190
|% -6,37
|
|ERCB
|55,10
|19.670.425
|% -5,97
|
|RALYH
|9,37
|53.391.595
|% -5,92
|
|THYAO
|28,12
|3.433.093.656
|% -2,29
|
|KRDMD
|13,20
|3.272.634.644
|% -1,12
|
|EREGL
|31,18
|1.182.455.787
|% -1,39
|
|SISE
|14,96
|1.136.042.651
|% -0,60
|
|KOZAL
|128,80
|842.981.381
|% 0,63
|
|EKGYO
|2,42
|731.025.536
|% 2,11
|
|KRDMD
|13,20
|3.272.634.644
|% -1,12
|
|YKBNK
|3,77
|725.572.770
|% -1,05
|
|THYAO
|28,12
|3.433.093.656
|% -2,29
|
|AKBNK
|7,49
|576.131.472
|% -0,93
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5357
|13,5457
|% -0,27
|
|Euro
|15,4996
|15,5165
|% -0,42
|
|Sterlin
|18,5403
|18,6333
|% -0,05
|
|Frank
|14,8227
|14,9120
|% -0,11
|
|Riyal
|3,6035
|3,6215
|% -0,12
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|4,38
|
|Altın Gr.
|794
|794
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|5.274
|5.353
|-13,00
|
|Tam
|5.243
|5.374
|-19,84
|
|Yarım
|2.534
|2.600
|-9,59
|
|Çeyrek
|1.271
|1.300
|-4,80
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,05
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,99
|10,01
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,66
|84,66
|0,19
|
Seans Raporu
16:24
daha fazla
-
16:39ULAS
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 546, 951 adet işlem
-
16:38ULAS
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 545, 556 adet işlem
-
16:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, TCELL, ARCLK
-
16:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 1 kaybederek (% -1.18 ) 1, 844
-
16:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFB, DARDL, PKENT, QNBFL, BRMEN