***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
22.02.2021 23:39
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )
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TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
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Açıklamalar
30.11.2020 Tarihli TTK 376. Maddesi Kapsamındaki Bilanço ve Dipnotlar ekte yer almaktadır. 30.11.2020 Tarihli TTK 376. Madde kapsamında oluşan Şirket'in Özkaynağı, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Artı: Rayiç Değerler (30 Kasım 2020 tarihi itibarıyla) Pozitif 1.400.496.116
30 Kasım 2020 tarihi itibarıyla özkaynaklar Negatif (748.371.306)
30 Kasım 2020 itibarıyla özkaynaklar Pozitif 652.124.810
TTK 376. madde kapsamında hazırlanan bilançonun Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği hükümlerinden tümüyle bağımsız olduğu ve II-14.1 saylı Tebliğ kapsamında yayınlanan bilançonun yerine geçemeyeceği ve özel durumların açıklanması düzenlemeleri kapsamında kamuya duyurulması hususu, Şirket Yönetim Kurulu'nun 22.02.2021 tarihli kararı ile onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911551
BIST
18:051.551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -9,73
|Açılış
|: 1.563
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|: 1.560
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1.570
En Düşük
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18:057,0234
En Yüksek
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|: 0,03%
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|: 7,0500
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,0125
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En Yüksek
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|: -0,01%
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|: 8,5500
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|Önceki Kapanış
|: 8,4400
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8,5353
En Düşük
8,5276
18:05408,16
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|: 2,04%
|| 8,14
|Açılış
|: 408,11
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|: 400,02
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411,52
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FROTO
|211,20
|754.389.116
|% 10,00
|
|DERIM
|12,76
|30.247.055
|% 10,00
|
|ORMA
|22,00
|1.000.293
|% 10,00
|
|VAKKO
|7,38
|65.414.598
|% 9,99
|
|BRYAT
|549,30
|207.669.656
|% 9,99
|
|SASA
|40,34
|2.228.744.093
|% -10,00
|
|BALAT
|9,45
|1.572.378
|% -10,00
|
|UFUK
|27,46
|903.381
|% -9,97
|
|RODRG
|24,04
|3.446.158
|% -9,96
|
|NIBAS
|24,80
|49.117.175
|% -9,95
|
|KOZAL
|138,50
|2.271.612.163
|% -4,42
|
|SASA
|40,34
|2.228.744.093
|% -10,00
|
|THYAO
|12,64
|1.901.073.778
|% 2,76
|
|VAKBN
|4,57
|1.756.049.587
|% -4,79
|
|KARSN
|5,58
|1.527.115.455
|% 7,10
|
|VAKBN
|4,57
|1.756.049.587
|% -4,79
|
|TSKB
|1,78
|629.566.553
|% 2,30
|
|KARSN
|5,58
|1.527.115.455
|% 7,10
|
|EKGYO
|2,43
|584.532.048
|% -0,41
|
|ODAS
|4,12
|905.408.559
|% 3,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0152
|7,0234
|% 0,03
|
|Euro
|8,5282
|8,5322
|% -0,01
|
|Sterlin
|9,8395
|9,8888
|% 0,93
|
|Frank
|7,7988
|7,8458
|% 0,58
|
|Riyal
|1,8653
|1,8747
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|26,77
|
|Altın Gr.
|408
|408
|8,09
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|52,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|50,86
|
|Yarım
|1.301
|1.336
|24,61
|
|Çeyrek
|653
|668
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|28,22
|28,24
|1,03
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,25
|
|B. Petrol
|64,28
|64,28
|2,14
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 33 kaybederek (% -1.07 ) 1, 605
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17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi VAKBN, TSKB, KARSN
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17:59XU100
Endeks 1, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 66 altında . İşlem hacmi 31, 985.00 milyon TL de
-
17:59HEKTS
Yüzde -9.87 oranında düşüşle 31.42 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 104, 761 adet işlem
-
17:56TKURU
Yüzde -7.98 oranında düşüşle 310.40 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 951 adet işlem