***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.11.2020 Tarihli TTK 376. Maddesi Kapsamındaki Bilanço ve Dipnotlar ekte yer almaktadır. 30.11.2020 Tarihli TTK 376. Madde kapsamında oluşan Şirket'in Özkaynağı, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Artı: Rayiç Değerler (30 Kasım 2020 tarihi itibarıyla) Pozitif 1.400.496.11630 Kasım 2020 tarihi itibarıyla özkaynaklar Negatif (748.371.306)30 Kasım 2020 itibarıyla özkaynaklar Pozitif 652.124.810TTK 376. madde kapsamında hazırlanan bilançonun Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği hükümlerinden tümüyle bağımsız olduğu ve II-14.1 saylı Tebliğ kapsamında yayınlanan bilançonun yerine geçemeyeceği ve özel durumların açıklanması düzenlemeleri kapsamında kamuya duyurulması hususu, Şirket Yönetim Kurulu'nun 22.02.2021 tarihli kararı ile onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911551BIST