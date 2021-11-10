***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
10.11.2021 18:58
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )
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TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
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Açıklamalar
31 Ağustos 2021 Tarihli TTK 376. Maddesi Kapsamındaki Bilanço ve Dipnotlar ekte yer almaktadır.
31 Ağustos 2021 Tarihli TTK 376. Madde kapsamında oluşan Şirket'in Özkaynağı, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
31 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla yasal özkaynaklar
Negatif (678.105.469)
31 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Rayiç Değerlere göre oluşan fon
Pozitif 1.161.195.889
31 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla özkaynaklar
Pozitif 483.090.420
TTK 376. madde kapsamında hazırlanan bilançonun Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği hükümlerinden tümüyle bağımsız olduğu ve II-14.1 saylı Tebliğ kapsamında yayınlanan bilançonun yerine geçemeyeceği ve özel durumların açıklanması düzenlemeleri kapsamında kamuya duyurulması hususu, Şirket Yönetim Kurulu'nun 10.11.2021 tarihli kararı ile onaylanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976911
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