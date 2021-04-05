***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 05.04.2021 tarihli kararı ileYatırımcı İlişkileri Yöneticisi ataması sebebiyle Kurumsal Yönetim Komitesinin yapısı aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.Ad/Soyad GöreviMahmut Memişoğlu Komite BaşkanıŞenol Kaynar Komite ÜyesiHüseyin Akcan Komite Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923373BIST