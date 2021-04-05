***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
05.04.2021 16:00
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 05.04.2021 tarihli kararı ile
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ataması sebebiyle Kurumsal Yönetim Komitesinin yapısı aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.
Ad/Soyad Görevi
Mahmut Memişoğlu Komite Başkanı
Şenol Kaynar Komite Üyesi
Hüseyin Akcan Komite Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923373
BIST
16:031.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,55
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.440
En Düşük
1.429
16:038,1193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0332
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
16:039,5803
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0026
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
16:03449,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -4,45
|Açılış
|: 449,67
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
449,23
BIST En Aktif Hisseler16:03
|ERBOS
|75,90
|47.328.860
|% 10,00
|
|JANTS
|909,70
|309.768.201
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.625.522
|% 9,99
|
|KRTEK
|21,86
|44.311.229
|% 9,96
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,94
|14.405.269
|% -9,96
|
|UZERB
|43,10
|583.186
|% -9,79
|
|EKGYO
|2,01
|1.321.258.909
|% 4,69
|
|KOZAL
|126,20
|711.857.817
|% 0,88
|
|SASA
|47,24
|505.432.052
|% 0,72
|
|SOKM
|12,61
|501.964.963
|% 0,24
|
|SISE
|7,43
|361.984.497
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,01
|1.321.258.909
|% 4,69
|
|IHLGM
|1,17
|138.411.107
|% 4,46
|
|ODAS
|3,66
|296.375.866
|% 4,27
|
|SKBNK
|1,21
|87.973.217
|% 0,00
|
|TSKB
|1,38
|84.231.905
|% 0,00
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1151
|8,1193
|% -0,41
|
|Euro
|9,5645
|9,5803
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,2241
|11,2804
|% -0,15
|
|Frank
|8,5929
|8,6446
|% -0,26
|
|Riyal
|2,1563
|2,1671
|% -0,51
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-8,67
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-4,30
|
|Cumhuriyet
|2.977
|3.022
|-6,00
|
|Tam
|2.960
|3.036
|-10,99
|
|Yarım
|1.430
|1.469
|-5,32
|
|Çeyrek
|717
|734
|-2,66
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,85
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,88
|63,88
|-0,98
|
Seans Raporu
16:03
daha fazla
-
16:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 48 artarak (% 0.20 ) 1, 235
-
16:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : JANTS, ERBOS, FENER, NTGAZ, SNKRN, KRTEK, BANVT, IZFAS, DERHL
-
16:13
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UTPYA, GLRYH, IDEAS, RODRG, FORMT, UMPAS
-
16:13
AKSEN, YATAS, AYGAZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:13
KERVN, EPLAS, MERIT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında