***TTKOM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
28.04.2022 09:17
***TTKOM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [TTKOM]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TTKOM.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,41559 TL Teorik Fiyat: 11,034 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024661
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
0
En Düşük
0
18:0514,8042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0042
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8317
En Düşük
14,7315
18:0515,6354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0089
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,6955
En Düşük
15,5368
18:05892,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -5,03
|Açılış
|: 892,93
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
899,01
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORGE
|6,91
|9.727.532
|% 0,00
|
|ULUUN
|7,90
|26.099.189
|% 0,00
|
|PSDTC
|27,00
|7.555.747
|% 0,00
|
|PSDTC
|27,00
|7.555.747
|% 0,00
|
|OZRDN
|7,90
|46.696.992
|% 0,00
|
|ORGE
|6,91
|9.727.532
|% 0,00
|
|ULUUN
|7,90
|26.099.189
|% 0,00
|
|PSDTC
|27,00
|7.555.747
|% 0,00
|
|PSDTC
|27,00
|7.555.747
|% 0,00
|
|OZRDN
|7,90
|46.696.992
|% 0,00
|
|THYAO
|40,50
|5.851.024.660
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,27
|2.873.745.083
|% 0,00
|
|EREGL
|34,34
|2.360.414.936
|% 0,00
|
|SISE
|17,82
|2.212.914.256
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,95
|1.668.853.593
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,63
|1.242.432.537
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,95
|1.668.853.593
|% 0,00
|
|ODAS
|2,48
|777.730.176
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,27
|2.873.745.083
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,15
|1.531.736.742
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7948
|14,8077
|% 0,00
|
|Euro
|15,5908
|15,6276
|% 0,01
|
|Sterlin
|18,4733
|18,5659
|% -0,26
|
|Frank
|15,1925
|15,2840
|% -0,17
|
|Riyal
|3,9345
|3,9542
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|-9,20
|
|Altın Gr.
|892
|892
|-5,80
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,11
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,99
|-0,12
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,93
|