***TTKOM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
30.09.2021 17:15
***TTKOM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler TTKOM
01.10.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
TURK TELEKOM TTKOM 0,1783366 0,1515861
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965922
BIST
17:461.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 13,39
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.409
En Düşük
1.386
17:468,8903
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0267
|Açılış
|: 77,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 78,0900
|
8,9431
En Düşük
8,8530
17:4610,3208
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0349
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
10,3985
En Düşük
10,2740
17:466,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 0,12
|Açılış
|: 6,29
|
|Önceki Kapanış
|: 6,18
|
6,30
En Düşük
6,14
BIST En Aktif Hisseler17:46
|VBTYZ
|20,74
|53.644.392
|% 9,97
|
|SAYAS
|22,32
|25.129.649
|% 9,95
|
|KARYE
|15,91
|99.031.341
|% 9,95
|
|EDATA
|11,09
|72.286.222
|% 9,91
|
|ATAGY
|4,31
|28.354.160
|% 9,67
|
|RALYH
|5,87
|492.012
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|213.921.161
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|1.320.853
|% -9,93
|
|YEOTK
|77,10
|65.431.441
|% -9,35
|
|GARFA
|11,76
|5.131.943
|% -9,33
|
|GARAN
|9,24
|2.044.307.446
|% 1,99
|
|THYAO
|13,97
|984.251.294
|% 1,38
|
|TUPRS
|114,90
|847.335.266
|% 1,95
|
|SISE
|8,22
|841.297.847
|% 0,61
|
|AKBNK
|5,34
|703.676.252
|% 1,91
|
|YKBNK
|2,42
|593.918.764
|% 2,11
|
|GARAN
|9,24
|2.044.307.446
|% 1,99
|
|AKBNK
|5,34
|703.676.252
|% 1,91
|
|SISE
|8,22
|841.297.847
|% 0,61
|
|KRDMD
|6,45
|649.365.977
|% 2,22
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8866
|8,8903
|% -0,30
|
|Euro
|10,3111
|10,3208
|% -0,34
|
|Sterlin
|11,9171
|11,9768
|% -0,11
|
|Frank
|9,4514
|9,5084
|% -0,49
|
|Riyal
|2,3561
|2,3679
|% -0,55
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|30,46
|
|Altın Gr.
|499
|499
|4,65
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|27,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|30,18
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|14,60
|
|Çeyrek
|796
|815
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,10
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|0,11
|
|B. Petrol
|77,39
|77,39
|-0,70
|