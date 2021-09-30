***TTKOM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***TTKOM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler TTKOM01.10.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaTURK TELEKOM TTKOM 0,1783366 0,1515861Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965922BIST