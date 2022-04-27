***TTKOM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
27.04.2022 16:50
***TTKOM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler TTKOM
28.04.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
TURK TELEKOM TTKOM 1,41559 1,274031
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024294
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 33,13
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.454
En Düşük
2.399
18:0514,8268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0282
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8399
En Düşük
14,7775
18:0515,6405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,1061
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,5991
18:05898,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -7,82
|Açılış
|: 898,53
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
908,94
En Düşük
897,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|25,96
|1.516.973
|% 10,00
|
|LIDER
|23,56
|425.813.337
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,26
|19.084.221
|% 9,99
|
|ACSEL
|47,42
|55.129.756
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|12.039.887
|% 9,96
|
|DAGHL
|27,92
|8.642.466
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,55
|39.885.764
|% -9,89
|
|ALBRK
|1,30
|85.755.440
|% -9,56
|
|SAFKR
|7,09
|75.140.646
|% -9,45
|
|SILVR
|7,68
|44.381.512
|% -9,43
|
|THYAO
|40,50
|5.825.641.123
|% 3,58
|
|KRDMD
|15,27
|2.868.219.297
|% 4,23
|
|EREGL
|34,34
|2.353.135.062
|% 3,81
|
|SISE
|17,82
|2.208.902.939
|% 1,19
|
|YKBNK
|4,95
|1.668.306.608
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,63
|1.241.319.040
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,95
|1.668.306.608
|% 0,20
|
|ODAS
|2,48
|775.291.788
|% 4,64
|
|KRDMD
|15,27
|2.868.219.297
|% 4,23
|
|AKBNK
|9,15
|1.528.375.499
|% 1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8194
|14,8268
|% 0,19
|
|Euro
|15,6248
|15,6405
|% -0,67
|
|Sterlin
|18,4951
|18,5879
|% -0,29
|
|Frank
|15,2276
|15,3194
|% -0,53
|
|Riyal
|3,9421
|3,9619
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|-19,42
|
|Altın Gr.
|900
|900
|-6,37
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|-0,03
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,02
|