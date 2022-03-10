***TTKOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2022 14:08
***TTKOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TTKOM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TTKOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009011
BIST
14:122.035
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -7,83
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.030
14:1214,8156
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1671
|Açılış
|: 14,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,8383
En Düşük
14,6097
14:1216,4711
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,2170
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,5054
En Düşük
16,1888
14:12957,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 18,44
|Açılış
|: 957,07
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
957,73
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler14:10
|UZERB
|42,90
|443.708
|% 10,00
|
|OTTO
|34,98
|943.131
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|2.641.678
|% 9,98
|
|GRSEL
|9,97
|1.175.573
|% 9,92
|
|EUYO
|3,11
|2.200.133
|% 9,89
|
|NTHOL
|8,98
|60.024.316
|% -7,33
|
|SKTAS
|3,07
|16.282.343
|% -6,69
|
|YATAS
|9,88
|11.226.464
|% -4,54
|
|YBTAS
|17.001,10
|205.526
|% -4,38
|
|ISGYO
|7,83
|249.693.769
|% -4,28
|
|KRDMD
|14,96
|3.137.966.960
|% 4,40
|
|THYAO
|26,06
|2.392.424.246
|% -0,31
|
|SASA
|54,95
|1.625.796.714
|% -1,52
|
|TUPRS
|201,80
|1.288.724.449
|% 2,96
|
|EREGL
|34,22
|1.209.860.742
|% 1,06
|
|KRDMD
|14,96
|3.137.966.960
|% 4,40
|
|EKGYO
|2,16
|329.619.971
|% -0,92
|
|ODAS
|1,46
|174.935.097
|% -2,01
|
|DOHOL
|3,11
|328.297.019
|% -1,27
|
|YKBNK
|3,71
|366.139.415
|% -0,80
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8100
|14,8156
|% 1,14
|
|Euro
|16,4252
|16,4711
|% 1,34
|
|Sterlin
|19,4471
|19,5447
|% 1,07
|
|Frank
|15,9324
|16,0284
|% 1,22
|
|Riyal
|3,9394
|3,9591
|% 1,26
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.002
|2.002
|10,49
|
|Altın Gr.
|954
|954
|15,19
|
|Cumhuriyet
|6.302
|6.398
|103,00
|
|Tam
|6.279
|6.438
|127,13
|
|Yarım
|3.035
|3.114
|61,50
|
|Çeyrek
|1.522
|1.557
|30,74
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,83
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,34
|12,36
|0,24
|
|B. Petrol
|117
|117
|5,77
|
Seans Raporu
14:10
daha fazla
-
14:25YBTAS
Yüzde -4.38 oranında düşüşle 17, 001.10 lira fiyatla işlem gören hissede 12 adet işlem
-
14:24HEKTS
Yüzde -3.93 oranında düşüşle 14.17 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 883, 199 adet işlem
-
14:23OZKGY
Yüzde -4.45 oranında düşüşle 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 749, 889 adet işlem
-
14:23OZKGY
Yüzde -4.45 oranında düşüşle 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 749, 889 adet işlem
-
14:21XU100
Endeks 2, 040 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 12 altında . İşlem hacmi 22, 312.00 milyon TL de