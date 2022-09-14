***TTKOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.09.2022 11:34
***TTKOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TTKOM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TTKOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063025
BIST
12:343.329
En Yüksek
|Değişim
|: -2,85%
|| -97,80
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
12:3418,2573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2467
12:3418,2815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0881
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,2927
En Düşük
18,1753
12:341.000,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,10
|Açılış
|: 1.000,15
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.001,39
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler12:34
|PAGYO
|23,12
|9.230.034
|% 9,99
|
|COSMO
|43,60
|543.518
|% 9,99
|
|RODRG
|40,18
|3.732.843
|% 9,96
|
|HURGZ
|2,94
|73.766.400
|% 9,70
|
|DESA
|31,50
|32.461.190
|% 9,22
|
|ISCTR
|10,17
|1.165.735.579
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|28.027.877
|% -10,00
|
|HALKB
|12,26
|1.213.792.870
|% -9,99
|
|HKTM
|38,20
|31.712.386
|% -9,99
|
|ATSYH
|141,50
|456.055
|% -9,99
|
|KRDMD
|13,01
|2.450.945.169
|% -9,97
|
|THYAO
|71,00
|2.342.485.693
|% -0,14
|
|ASELS
|29,80
|1.966.447.958
|% -0,67
|
|AKBNK
|14,19
|1.386.134.801
|% -9,96
|
|EREGL
|29,88
|1.356.092.023
|% -2,03
|
|EKGYO
|4,34
|1.071.311.811
|% -9,96
|
|KRDMD
|13,01
|2.450.945.169
|% -9,97
|
|YKBNK
|7,86
|1.172.162.945
|% -9,97
|
|CEMAS
|1,42
|175.479.702
|% -3,40
|
|ISCTR
|10,17
|1.165.735.579
|% -10,00
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2520
|18,2573
|% 0,04
|
|Euro
|18,2703
|18,2815
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,0341
|21,1396
|% 0,59
|
|Frank
|18,9152
|19,0291
|% 0,09
|
|Riyal
|4,8411
|4,8654
|% 0,00
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|2,85
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|1,21
|
|Cumhuriyet
|6.727
|6.829
|5,00
|
|Tam
|6.759
|6.811
|-5,00
|
|Yarım
|3.294
|3.330
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.664
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,52
|19,54
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|0,07
|
|B. Petrol
|93,28
|93,28
|0,11
|
Seans Raporu
12:34
daha fazla
-
12:48XU100
Endeks seansı %-2, 98 değişimle 3325 puandan
-
12:47XU100
Endeks seansı %-2, 87 değişimle 3329 puandan
-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
-
12:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -103, 15 kaybederek (% -3.37 ) 2, 957
-
12:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TSKB, ATSYH, EKGYO, ISCTR, HALKB, VAKBN, YKBNK, SKBNK, GARAN, AKBNK