***TTKOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.07.2023 17:57
***TTKOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TTKOM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TTKOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173208
BIST
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18:006.365
En Düşük
|Değişim
|: -3,57%
|| -235,46
|Açılış
|: 6.637
|
|Önceki Kapanış
|: 6.600
|
6.363
En Yüksek
6.662
18:0026,9253
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 0,5916
|Açılış
|: 27,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,5500
|
27,2331
En Düşük
26,2687
18:0030,2953
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 0,7083
|Açılış
|: 30,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
30,6651
En Düşük
29,5027
18:001.710,37
En Yüksek
|Değişim
|: 3,34%
|| 55,34
|Açılış
|: 1.710,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,03
|
1.718,64
En Düşük
1.651,11
BIST En Aktif Hisseler18:00
|LINK
|69,85
|45.080.688
|% 10,00
|
|RYSAS
|27,94
|53.239.938
|% 10,00
|
|YEOTK
|119,90
|686.901.661
|% 10,00
|
|POLTK
|4.147,00
|55.697.914
|% 10,00
|
|VBTYZ
|57,75
|67.422.180
|% 10,00
|
|AVHOL
|123,30
|31.653.908
|% -10,00
|
|ISATR
|360.000,00
|360.000
|% -10,00
|
|VKING
|39,52
|23.035.808
|% -9,98
|
|VKFYO
|32,48
|11.081.641
|% -9,98
|
|VANGD
|14,18
|13.918.161
|% -9,97
|
|THYAO
|214,00
|10.562.072.373
|% -2,19
|
|ASELS
|69,50
|9.578.370.195
|% -6,08
|
|TCELL
|44,76
|6.251.729.147
|% 0,77
|
|EKGYO
|8,28
|5.618.705.436
|% 0,36
|
|TTKOM
|21,70
|5.412.089.363
|% -4,15
|
|EKGYO
|8,28
|5.618.705.436
|% 0,36
|
|YKBNK
|12,90
|3.584.860.661
|% -6,66
|
|TTKOM
|21,70
|5.412.089.363
|% -4,15
|
|PETKM
|16,02
|3.800.201.357
|% -2,44
|
|ODAS
|8,10
|1.805.777.983
|% 0,12
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9195
|26,9253
|% 2,25
|
|Euro
|30,1980
|30,2953
|% 2,39
|
|Sterlin
|34,9992
|35,1747
|% 1,98
|
|Frank
|31,2426
|31,4308
|% 2,49
|
|Riyal
|7,1549
|7,1907
|% 2,22
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.977
|22,03
|
|Altın Gr.
|1.710
|1.710
|55,34
|
|Cumhuriyet
|11.565
|11.739
|512,00
|
|Tam
|11.164
|11.451
|500,00
|
|Yarım
|5.582
|5.752
|251,00
|
|Çeyrek
|2.800
|2.876
|126,00
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,06
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|21,65
|21,68
|0,63
|
|B. Petrol
|79,76
|79,76
|1,25
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Seans Raporu
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