***TTKOM* *EKOFA* *HALKB* *QNBFB* *OYYAT* *SEKFA* *ISMEN* *YKBNK* *GLBMD* *ZOREN* *AKBNK* *LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira









***TTKOM******EKOFA******HALKB******QNBFB******OYYAT******SEKFA******ISMEN******YKBNK******GLBMD******ZOREN******AKBNK******LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [GLBMD, HALKB, QNBFB, LIDFA, EKOFA, ISMEN, SEKFA, ZOREN, AKBNK, TTKOM, OYYAT, YKBNK]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Global Menkul Değerler A.Ş. GLBMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGLMKK2214 50.000.000 02.09.2022 21.11.2022 06.09.2022- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHALA2210 692.000.000 02.09.2022 02.12.2022 06.09.2022- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBKA2218 602.950.000 02.09.2022 02.12.2022 06.09.2022- Lider Faktoring A.Ş. LIDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFLDFKK2216 30.000.000 02.09.2022 17.11.2022 06.09.2022- Eko Faktoring A.Ş. EKOFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFEKOFK2220 22.000.000 02.09.2022 16.11.2022 06.09.2022- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMDE2238 1.316.700.000 02.09.2022 17.10.2022 06.09.2022- Şeker Faktoring A.Ş. SEKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFHK2223 16.820.000 02.09.2022 04.11.2022 06.09.2022- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ZOREN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFZORN12337 80.060.000 02.09.2022 13.01.2023 06.09.2022- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ZOREN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSZORN92324 40.230.000 02.09.2022 27.09.2023 06.09.2022- Akbank T.A.Ş. AKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKBKE2238 2.802.150.000 02.09.2022 27.10.2022 06.09.2022- Türk Telekomünikasyon A.Ş. TTKOM Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTTLKA2214 350.000.000 02.09.2022 01.12.2022 06.09.2022- Türk Telekomünikasyon A.Ş. TTKOM Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTTLK32310 500.000.000 02.09.2022 01.03.2023 06.09.2022- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OYYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOYMDA2210 100.000.000 02.09.2022 06.12.2022 06.09.2022- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK12320 652.000.000 02.09.2022 20.01.2023 06.09.2022İlgili Şirketler [GLBMD, HALKB, QNBFB, LIDFA, EKOFA, ISMEN, SEKFA, ZOREN, AKBNK, TTKOM, OYYAT, YKBNK]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059708BIST