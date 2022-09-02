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***TTKOM* *EKOFA* *HALKB* *QNBFB* *OYYAT* *SEKFA* *ISMEN* *YKBNK* *GLBMD* *ZOREN* *AKBNK* *LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira

02.09.2022 17:51
***TTKOM* *EKOFA* *HALKB* *QNBFB* *OYYAT* *SEKFA* *ISMEN* *YKBNK* *GLBMD* *ZOREN* *AKBNK* *LIDFA*** BORSA İSTA


***TTKOM******EKOFA******HALKB******QNBFB******OYYAT******SEKFA******ISMEN******YKBNK******GLBMD******ZOREN******AKBNK******LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [GLBMD, HALKB, QNBFB, LIDFA, EKOFA, ISMEN, SEKFA, ZOREN, AKBNK, TTKOM, OYYAT, YKBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Global Menkul Değerler A.Ş. GLBMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGLMKK2214 50.000.000 02.09.2022 21.11.2022 06.09.2022
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHALA2210 692.000.000 02.09.2022 02.12.2022 06.09.2022
- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBKA2218 602.950.000 02.09.2022 02.12.2022 06.09.2022
- Lider Faktoring A.Ş. LIDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFLDFKK2216 30.000.000 02.09.2022 17.11.2022 06.09.2022
- Eko Faktoring A.Ş. EKOFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFEKOFK2220 22.000.000 02.09.2022 16.11.2022 06.09.2022
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMDE2238 1.316.700.000 02.09.2022 17.10.2022 06.09.2022
- Şeker Faktoring A.Ş. SEKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFHK2223 16.820.000 02.09.2022 04.11.2022 06.09.2022
- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ZOREN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFZORN12337 80.060.000 02.09.2022 13.01.2023 06.09.2022
- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ZOREN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSZORN92324 40.230.000 02.09.2022 27.09.2023 06.09.2022
- Akbank T.A.Ş. AKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKBKE2238 2.802.150.000 02.09.2022 27.10.2022 06.09.2022
- Türk Telekomünikasyon A.Ş. TTKOM Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTTLKA2214 350.000.000 02.09.2022 01.12.2022 06.09.2022
- Türk Telekomünikasyon A.Ş. TTKOM Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTTLK32310 500.000.000 02.09.2022 01.03.2023 06.09.2022
- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OYYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOYMDA2210 100.000.000 02.09.2022 06.12.2022 06.09.2022
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK12320 652.000.000 02.09.2022 20.01.2023 06.09.2022


İlgili Şirketler [GLBMD, HALKB, QNBFB, LIDFA, EKOFA, ISMEN, SEKFA, ZOREN, AKBNK, TTKOM, OYYAT, YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059708


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Cumhuriyet 6.732 6.834 77,00  
Tam 6.759 6.821 56,00  
Yarım 3.294 3.335 28,00  
Çeyrek 1.652 1.667 14,00  
Gümüş.Ons 18,20 18,22 0,39  
Gümüş Gr. 10,63 10,64 0,20  
B. Petrol 94,09 94,09 1,73  
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