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***TTKOM* *HSBCB* *VAKFA* *TFNVK* *ISGYO* *KFKTF* *QNBVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

22.06.2022 17:57
***TTKOM* *HSBCB* *VAKFA* *TFNVK* *ISGYO* *KFKTF* *QNBVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira


***TTKOM******HSBCB******VAKFA******TFNVK******ISGYO******KFKTF******QNBVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [QNBVK, TTKOM, TFNVK, VAKFA, KFKTF, HSBCB, ISGYO]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş. QNBVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDQFVK92214 185.000.000 22.06.2022 14.09.2022 24.06.2022
- Türk Telekomünikasyon A.Ş. TTKOM Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTTLK92215 500.000.000 22.06.2022 20.09.2022 24.06.2022
- TF Varlık Kiralama A.Ş. TFNVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDTFVK12315 500.000.000 22.06.2022 11.01.2023 24.06.2022
- Vakıf Faktoring A.Ş. VAKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVFAS92216 281.000.000 22.06.2022 20.09.2022 24.06.2022
- Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. KFKTF Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKFTF72310 140.000.000 22.06.2022 04.07.2023 24.06.2022
- HSBC Bank A.Ş. HSBCB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHSBC92228 145.000.000 22.06.2022 21.09.2022 24.06.2022
- İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ISGYO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISGY22317 200.000.000 22.06.2022 17.02.2023 24.06.2022


İlgili Şirketler [QNBVK, TTKOM, TFNVK, VAKFA, KFKTF, HSBCB, ISGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038749


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MAKIM 12,87 421.444.981 % 10,00  
BAYRK 6,71 30.091.856 % 10,00  
DGGYO 11,05 21.795.332 % 9,95  
DOKTA 31,18 12.511.109 % 9,94  
BALAT 13,12 1.440.668 % 9,15  
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Dolar 17,3440 17,3481 % 0,06  
Euro 18,3448 18,3862 % 0,65  
Sterlin 21,2445 21,3511 % 0,12  
Frank 17,9698 18,0780 % 0,59  
Riyal 4,6104 4,6335 % 0,11  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.838 1.838 5,06  
Altın Gr. 1.025 1.026 3,98  
Cumhuriyet 6.843 6.946 19,00  
Tam 6.803 6.914 27,00  
Yarım 3.340 3.382 13,00  
Çeyrek 1.673 1.690 6,00  
Gümüş.Ons 21,47 21,49 -0,21  
Gümüş Gr. 11,98 11,99 -0,10  
B. Petrol 112 112 -2,97  
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