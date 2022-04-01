***TTKOM* *IHYAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
01.04.2022 09:06
***TTKOM******IHYAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [IHYAY, TTKOM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014849
BIST
18:052.233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.245
En Düşük
2.221
18:0514,6700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0016
|Açılış
|: 14,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6890
En Düşük
14,6377
18:0516,2442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0058
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,2783
En Düşük
16,2218
18:05914,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,35
|Açılış
|: 914,09
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TURGG
|216,70
|55.716.088
|% 10,00
|
|ASUZU
|74,80
|146.750.890
|% 10,00
|
|AYCES
|72,05
|6.276.427
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.704.404
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|47.442.112
|% 9,98
|
|GZNMI
|40,32
|242.496.306
|% -10,00
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,15
|164.769.202
|% -8,30
|
|ISBTR
|51.989,00
|321.817
|% -5,98
|
|SERVE
|18,83
|380.461
|% -5,38
|
|THYAO
|32,26
|4.696.844.433
|% 0,25
|
|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
|% 0,08
|
|KRDMD
|15,30
|2.390.673.252
|% 2,34
|
|SISE
|15,21
|1.407.215.416
|% 0,53
|
|TUPRS
|214,40
|1.352.643.915
|% 3,88
|
|ODAS
|1,69
|478.478.041
|% 0,60
|
|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
|% 0,08
|
|YKBNK
|4,08
|911.197.161
|% -0,97
|
|KARSN
|5,50
|1.150.925.811
|% 3,58
|
|KRDMD
|15,30
|2.390.673.252
|% 2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6678
|14,6700
|% -0,01
|
|Euro
|16,2265
|16,2442
|% -0,04
|
|Sterlin
|19,2042
|19,3005
|% -0,09
|
|Frank
|15,8167
|15,9120
|% -0,10
|
|Riyal
|3,8973
|3,9169
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|1,97
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|31,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|29,60
|
|Yarım
|2.917
|2.993
|14,32
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,88
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|0,00
|
|B. Petrol
|103
|103
|-1,39
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59EUHOL
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 730, 189 adet işlem
-
17:58MZHLD
Yüzde 6.85 oranında artışla 33.40 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 225 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 56 artarak (% 0.08 ) 2, 008
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYCES, ULUSE, YKSLN, PENTA, TURGG, KUYAS, MAALT
-
17:57
LIDFA, TTKOM, KUYAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında