***TTKOM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TTKOM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayırİlgili Şirketler TTKOMAçıklamalar Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile ilgili olarak LYY Telekomünikasyon A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009187BIST