***TTKOM* *KORTS* *DYBNK* *ARZUM* *MRBAS* *OYYAT* *KTKVK* *DNFIN* *TEBCE* *ISFIN* *YKBNK* *QUAGR* *VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira









***TTKOM******KORTS******DYBNK******ARZUM******MRBAS******OYYAT******KTKVK******DNFIN******TEBCE******ISFIN******YKBNK******QUAGR******VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [QUAGR, MRBAS, KTKVK, TTKOM, TEBCE, DYBNK, DNFIN, ARZUM, VAKBN, OYYAT, KORTS, YKBNK, ISFIN]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. QUAGR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFQAGR42328 80.000.000 26.10.2022 17.04.2023 31.10.2022- Marbaş Menkul Değerler A.Ş. MRBAS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFMARB12313 30.000.000 27.10.2022 25.01.2023 31.10.2022- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVK12331 250.000.000 27.10.2022 10.01.2023 31.10.2022- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVK12323 150.000.000 27.10.2022 10.01.2023 31.10.2022- Türk Telekomünikasyon A.Ş. TTKOM Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTTLK42319 478.550.000 27.10.2022 25.04.2023 31.10.2022- TEB Finansman A.Ş. TEBCE Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTBTFE2318 150.000.000 27.10.2022 26.10.2023 31.10.2022- D Yatırım Bankası A.Ş. DYBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDBNK12310 47.000.000 27.10.2022 19.01.2023 31.10.2022- Deniz Finansal Kiralama A.Ş. DNFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNFK12329 100.000.000 26.10.2022 27.01.2023 31.10.2022- Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ARZUM Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAZEV42318 133.420.000 27.10.2022 14.04.2023 31.10.2022- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSVKFBE3217 1.750.000.000 27.10.2022 14.10.2032 31.10.2022- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSVKFBE3225 1.250.000.000 27.10.2022 14.10.2032 31.10.2022- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OYYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOYMD12324 175.000.000 27.10.2022 26.01.2023 31.10.2022- Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. KORTS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKORT42325 90.440.000 27.10.2022 05.04.2023 31.10.2022- Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. KORTS Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKORTK2356 127.080.000 27.10.2022 30.11.2023 31.10.2022- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK32328 100.000.000 27.10.2022 10.03.2023 31.10.2022- İş Finansal Kiralama A.Ş. ISFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFN22312 100.000.000 27.10.2022 03.02.2023 31.10.2022İlgili Şirketler [QUAGR, MRBAS, KTKVK, TTKOM, TEBCE, DYBNK, DNFIN, ARZUM, VAKBN, OYYAT, KORTS, YKBNK, ISFIN]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074708BIST