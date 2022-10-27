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***TTKOM* *KORTS* *DYBNK* *ARZUM* *MRBAS* *OYYAT* *KTKVK* *DNFIN* *TEBCE* *ISFIN* *YKBNK* *QUAGR* *VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira

27.10.2022 17:40
***TTKOM* *KORTS* *DYBNK* *ARZUM* *MRBAS* *OYYAT* *KTKVK* *DNFIN* *TEBCE* *ISFIN* *YKBNK* *QUAGR* *VAKBN*** BO


***TTKOM******KORTS******DYBNK******ARZUM******MRBAS******OYYAT******KTKVK******DNFIN******TEBCE******ISFIN******YKBNK******QUAGR******VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [QUAGR, MRBAS, KTKVK, TTKOM, TEBCE, DYBNK, DNFIN, ARZUM, VAKBN, OYYAT, KORTS, YKBNK, ISFIN]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. QUAGR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFQAGR42328 80.000.000 26.10.2022 17.04.2023 31.10.2022
- Marbaş Menkul Değerler A.Ş. MRBAS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFMARB12313 30.000.000 27.10.2022 25.01.2023 31.10.2022
- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVK12331 250.000.000 27.10.2022 10.01.2023 31.10.2022
- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVK12323 150.000.000 27.10.2022 10.01.2023 31.10.2022
- Türk Telekomünikasyon A.Ş. TTKOM Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTTLK42319 478.550.000 27.10.2022 25.04.2023 31.10.2022
- TEB Finansman A.Ş. TEBCE Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTBTFE2318 150.000.000 27.10.2022 26.10.2023 31.10.2022
- D Yatırım Bankası A.Ş. DYBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDBNK12310 47.000.000 27.10.2022 19.01.2023 31.10.2022
- Deniz Finansal Kiralama A.Ş. DNFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNFK12329 100.000.000 26.10.2022 27.01.2023 31.10.2022
- Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ARZUM Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAZEV42318 133.420.000 27.10.2022 14.04.2023 31.10.2022
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSVKFBE3217 1.750.000.000 27.10.2022 14.10.2032 31.10.2022
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSVKFBE3225 1.250.000.000 27.10.2022 14.10.2032 31.10.2022
- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OYYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOYMD12324 175.000.000 27.10.2022 26.01.2023 31.10.2022
- Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. KORTS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKORT42325 90.440.000 27.10.2022 05.04.2023 31.10.2022
- Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. KORTS Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKORTK2356 127.080.000 27.10.2022 30.11.2023 31.10.2022
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK32328 100.000.000 27.10.2022 10.03.2023 31.10.2022
- İş Finansal Kiralama A.Ş. ISFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFN22312 100.000.000 27.10.2022 03.02.2023 31.10.2022


İlgili Şirketler [QUAGR, MRBAS, KTKVK, TTKOM, TEBCE, DYBNK, DNFIN, ARZUM, VAKBN, OYYAT, KORTS, YKBNK, ISFIN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074708


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Tam 6.661 6.730 -38,00  
Yarım 3.246 3.291 -15,00  
Çeyrek 1.628 1.645 -11,00  
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Gümüş Gr. 11,65 11,68 -0,05  
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