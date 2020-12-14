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***TTKOM* *OYYAT* *DNFIN* *KFKTF* *INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

14.12.2020 18:26



***TTKOM******OYYAT******DNFIN******KFKTF******INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [INFO, OYYAT, DNFIN, KFKTF, TTKOM]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. INFO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFINFM32116 50.000.000 14.12.2020 15.03.2021 16.12.2020
- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OYYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOYMD32116 82.000.000 14.12.2020 23.03.2021 16.12.2020
- Deniz Finansal Kiralama A.Ş. DNFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNFK32129 60.000.000 11.12.2020 26.03.2021 16.12.2020
- Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. KFKTF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKFTF42112 65.000.000 14.12.2020 13.04.2021 16.12.2020
- Türk Telekomünikasyon A.Ş. TTKOM Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSTTLK12216 150.000.000 14.12.2020 20.01.2022 16.12.2020


İlgili Şirketler [INFO, OYYAT, DNFIN, KFKTF, TTKOM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893089


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Tam 3.057 3.135 -15,75  
Yarım 1.478 1.516 -7,62  
Çeyrek 741 758 -3,81  
Gümüş.Ons 23,90 23,94 -0,03  
Gümüş Gr. 6,06 6,07 0,03  
B. Petrol 49,90 49,90 -0,08  
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