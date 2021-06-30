***TTKOM* *SOKM* *PAGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
30.06.2021 17:02
***TTKOM******SOKM******PAGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler PAGYO, SOKM, TTKOM
01.07.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
PANORA GMYO PAGYO 0,09 0,09
SOK MARKETLER TICARET SOKM 0,1300244 0,1105207
TURK TELEKOM TTKOM 0,1783366 0,1515861
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945145
BIST
17:051.368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,77
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.363
17:058,6789
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0550
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
17:0510,3047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0929
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,2728
17:05491,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,97
|Açılış
|: 491,59
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler17:05
|FADE
|22,44
|60.193.973
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.780.373
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.471.807
|% 9,99
|
|ERBOS
|130,20
|187.630.939
|% 9,97
|
|INVEO
|118,50
|14.091.251
|% 9,93
|
|EUKYO
|6,66
|4.598.130
|% -10,00
|
|YAPRK
|35,54
|6.807.123
|% -8,92
|
|YESIL
|2,47
|23.981.650
|% -8,86
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|GARAN
|8,33
|1.069.909.318
|% 0,97
|
|THYAO
|13,50
|702.277.171
|% 0,82
|
|KUTPO
|61,30
|636.860.899
|% 2,59
|
|SASA
|27,40
|385.330.275
|% -3,11
|
|AKBNK
|5,32
|364.506.504
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,90
|287.571.726
|% -1,04
|
|YKBNK
|2,18
|306.538.105
|% 0,93
|
|GARAN
|8,33
|1.069.909.318
|% 0,97
|
|AKBNK
|5,32
|364.506.504
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|82.474.410
|% 0,00
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6763
|8,6789
|% -0,63
|
|Euro
|10,2952
|10,3047
|% -0,89
|
|Sterlin
|11,9653
|12,0253
|% -0,72
|
|Frank
|9,3497
|9,4060
|% -0,98
|
|Riyal
|2,3059
|2,3175
|% -0,67
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|1,06
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-4,13
|
|Cumhuriyet
|3.248
|3.297
|-12,00
|
|Tam
|3.232
|3.313
|-13,78
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|-6,67
|
|Çeyrek
|783
|801
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|0,00
|
|B. Petrol
|74,72
|74,72
|0,44
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 84 kaybederek (% -0.40 ) 1, 210
-
17:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, INVEO, PKENT, FADE, GEDIK, ERBOS, AVGYO
-
17:15
SELVA, VERTU, COSMO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:15
VANGD, YKGYO, CEOEM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:13ADEL
Yüzde -7.02 oranında düşüşle 25.70 lira fiyatla işlem gören hissede 552, 762 adet işlem