***TTKOM* *SOKM* *PAGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***TTKOM******SOKM******PAGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler PAGYO, SOKM, TTKOM01.07.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaPANORA GMYO PAGYO 0,09 0,09SOK MARKETLER TICARET SOKM 0,1300244 0,1105207TURK TELEKOM TTKOM 0,1783366 0,1515861Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945145BIST