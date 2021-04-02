***TTKOM* *TCELL* *TUPRS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***TTKOM******TCELL******TUPRS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [TTKOM, TUPRS, TCELL]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin (Yönerge) 5. maddesi çerçevesinde, Türk Telekomünikasyon A.Ş.(TTKOM.E) payına dayalı 11 TL kullanım fiyatlı alım varantının (TEIFI.V), Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS.E) payına dayalı 120 TL kullanım fiyatlı alım varantının (TPIIL.V), Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL.E) payına dayalı 17,90 TL kullanım fiyatlı alım varantının (TLICG.V) ve BIST30 Endeksine dayalı 1.850 kullanım fiyatlı alım varantının (IZABY.V) piyasasındaki Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 05/04/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbiri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıFİLİZ ÇAKMAK41367193Tedbirin uygulanacağı son tarih 02/07/2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922972BIST