***TTKOM* *TCELL* *TUPRS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
02.04.2021 18:28
***TTKOM******TCELL******TUPRS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [TTKOM, TUPRS, TCELL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin (Yönerge) 5. maddesi çerçevesinde, Türk Telekomünikasyon A.Ş.(TTKOM.E) payına dayalı 11 TL kullanım fiyatlı alım varantının (TEIFI.V), Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS.E) payına dayalı 120 TL kullanım fiyatlı alım varantının (TPIIL.V), Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL.E) payına dayalı 17,90 TL kullanım fiyatlı alım varantının (TLICG.V) ve BIST30 Endeksine dayalı 1.850 kullanım fiyatlı alım varantının (IZABY.V) piyasasındaki Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 05/04/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbiri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
FİLİZ ÇAKMAK
41367193
Tedbirin uygulanacağı son tarih 02/07/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922972
BIST
18:051.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,63
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.424
18:058,1746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0690
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1848
En Düşük
7,9826
18:059,6311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0405
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,6390
En Düşük
9,4208
18:05455,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,31
|Açılış
|: 455,28
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
456,68
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVGYO
|3,96
|21.942.555
|% 10,00
|
|DERHL
|8,69
|22.191.285
|% 10,00
|
|COSMO
|12,32
|416.078
|% 10,00
|
|JANTS
|827,00
|276.938.235
|% 9,99
|
|ALKA
|20,36
|29.494.559
|% 9,99
|
|UTPYA
|33,22
|1.304.118
|% -9,97
|
|SANEL
|4,61
|956.515
|% -9,96
|
|GLRYH
|12,15
|41.675.250
|% -9,93
|
|UMPAS
|1,65
|568.756
|% -9,84
|
|RTALB
|30,54
|1.009.165.852
|% -9,43
|
|GARAN
|7,03
|2.419.835.597
|% 0,29
|
|KOZAL
|125,10
|1.288.137.988
|% 3,56
|
|BJKAS
|9,20
|1.211.485.739
|% 0,44
|
|RTALB
|30,54
|1.009.165.852
|% -9,43
|
|SASA
|46,90
|785.109.223
|% -0,85
|
|GARAN
|7,03
|2.419.835.597
|% 0,29
|
|EKGYO
|1,92
|409.799.325
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,98
|634.275.643
|% -1,73
|
|BJKAS
|9,20
|1.211.485.739
|% 0,44
|
|SKBNK
|1,21
|149.767.741
|% -1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1524
|8,1668
|% 0,76
|
|Euro
|9,6060
|9,6157
|% 0,26
|
|Sterlin
|11,2574
|11,3139
|% 0,67
|
|Frank
|8,6312
|8,6832
|% 0,67
|
|Riyal
|2,1710
|2,1819
|% 0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|455
|455
|4,50
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,04
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
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17:58ERBOS
Yüzde 6.59 oranında artışla 68.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 479, 043 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, GUBRF, TCELL
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 89 artarak (% 0.07 ) 1, 233
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RAYSG, NIBAS, ORGE, JANTS, BURVA, IZFAS, AVGYO, BANVT, NTGAZ, DERHL
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRMEN, IEYHO, UTPYA