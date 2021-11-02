***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
02.11.2021 18:11
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
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Açıklamalar
2021 3. Çeyrek Faaliyet Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974039
BIST
18:051.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,27
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.528
18:059,5974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0611
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6103
En Düşük
9,4675
18:0511,1443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0697
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1444
En Düşük
10,9907
18:05551,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,95
|Açılış
|: 551,79
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
552,57
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VANGD
|6,49
|42.014.444
|% 10,00
|
|FRIGO
|23,56
|47.079.397
|% 9,99
|
|DOBUR
|64,40
|26.802.130
|% 9,99
|
|VERTU
|23,38
|138.658.643
|% 9,97
|
|RODRG
|14,57
|3.250.256
|% 9,96
|
|KRGYO
|6,66
|49.606.115
|% -10,00
|
|BASGZ
|34,58
|218.717.693
|% -9,99
|
|NUGYO
|12,64
|42.587.890
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.134.362
|% -9,90
|
|MAKTK
|3,29
|18.235.664
|% -9,86
|
|GARAN
|10,16
|3.463.022.042
|% 0,30
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.134.362
|% -9,90
|
|THYAO
|15,49
|1.319.278.857
|% 1,37
|
|SISE
|8,62
|887.832.887
|% 1,06
|
|YKBNK
|2,83
|850.999.934
|% 1,07
|
|GARAN
|10,16
|3.463.022.042
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,83
|850.999.934
|% 1,07
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.134.362
|% -9,90
|
|GSRAY
|4,21
|795.613.728
|% 6,05
|
|EKGYO
|2,03
|312.122.047
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5965
|9,5981
|% 0,65
|
|Euro
|11,1300
|11,1507
|% 0,69
|
|Sterlin
|13,0179
|13,0832
|% 0,19
|
|Frank
|10,4384
|10,5013
|% -0,07
|
|Riyal
|2,5471
|2,5598
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-2,23
|
|Altın Gr.
|552
|552
|1,94
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,47
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,14
|
|B. Petrol
|84,25
|84,25
|-0,46
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Seans Raporu
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