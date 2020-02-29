***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
29.02.2020 22:44
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/02/2020
Karar Sayısı
29
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI KARAR TARİHİ: 29.02.2020 KARAR SAYISI: 29
a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemine ait faaliyet raporu ile Seri II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararıyla SPK tarafından belirlenen formatlarla hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ‘nun tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, d) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda paylaşılan bilgileri dürüstçe yansıttıığını, beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823167
BIST
18:05105.994
En Yüksek
|Değişim
|: -4,01%
|| -4.424,72
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
18:056,2326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0322
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
18:056,8844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0627
|Açılış
|: 6,8360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
18:05317,14
En Yüksek
|Değişim
|: -2,79%
|| -9,09
|Açılış
|: 317,06
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
313,78
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,88
|47.818.959
|% 14,79
|
|HUBVC
|26,12
|18.240.018
|% 12,91
|
|TSPOR
|5,95
|64.865.302
|% 10,80
|
|MEMSA
|0,37
|1.783.275
|% 8,82
|
|MZHLD
|14,80
|69.482
|% 8,42
|
|BUCIM
|3,39
|1.776.672
|% -11,72
|
|AVGYO
|1,51
|52.421.750
|% -11,70
|
|DMSAS
|3,64
|12.359.713
|% -10,34
|
|YBTAS
|4.221,00
|135.072
|% -10,00
|
|IHEVA
|3,27
|4.441.634
|% -9,92
|
|THYAO
|11,75
|1.736.217.320
|% -3,29
|
|ASELS
|27,50
|1.142.250.196
|% -1,72
|
|GARAN
|9,50
|641.951.298
|% -6,77
|
|AKBNK
|6,76
|343.325.331
|% -6,24
|
|YKBNK
|2,29
|281.118.988
|% -6,53
|
|EKGYO
|1,39
|234.034.655
|% -5,44
|
|IHLGM
|1,21
|182.022.258
|% -6,20
|
|THYAO
|11,75
|1.736.217.320
|% -3,29
|
|ODAS
|1,96
|276.055.608
|% -3,92
|
|YKBNK
|2,29
|281.118.988
|% -6,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9685
|8,0085
|% -0,03
|
|Frank
|6,4403
|6,4791
|% 1,07
|
|Riyal
|1,6556
|1,6639
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.578
|1.578
|-58,74
|
|Altın Gr.
|317
|317
|-9,16
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.150
|2.203
|-15,57
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,53
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,77
|
|Gümüş.Ons
|16,58
|16,62
|-1,04
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,19
|
|B. Petrol
|49,88
|49,88
|-1,85
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58SKTAS
Yüzde -7.42 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 169, 424 adet işlem
-
17:57HUBVC
Yüzde -24.44 oranında düşüşle 25.84 lira fiyatla işlem gören hissede 671, 985 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5660, 33 kaybederek (% -4.30 ) 125, 978
-
17:56XU100
Endeks 105, 645 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 32 altında . İşlem hacmi 8, 823.00 milyon TL de
-
17:55ULKER
Yüzde -7.60 oranında düşüşle 20.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 425, 183 adet işlem