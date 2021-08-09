***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat5 15.768.298 13.272.074 8.181.381 6.969.325Satışların Maliyeti-8.240.767 -7.043.588 -4.298.091 -3.747.781TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.527.531 6.228.486 3.883.290 3.221.544BRÜT KAR (ZARAR)7.527.531 6.228.486 3.883.290 3.221.544Genel Yönetim Giderleri-1.273.924 -1.119.489 -635.026 -535.029Pazarlama Giderleri-1.646.175 -1.435.263 -859.765 -719.566Araştırma ve Geliştirme Giderleri-133.525 -122.796 -68.901 -68.208Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler251.009 155.801 129.593 59.042Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-348.576 -324.756 -134.296 -104. 2.482.648 1.861.431Finansman Gelirleri846.053 735.098 133.424 265.340Finansman Giderleri-2.255.871 -671.048 -423.269 -336.642 -250.195Dönem Vergi (Gideri) Geliri-243.073 -118.855 -158.531 -57.476Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-427.975 -304.414 -178.111 -192.719SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.628.015 1.641.173 1.272.409 980.473DÖNEM KARI (ZARARI)2.628.015 1.641.173 1.272.409 980.473Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.628.015 1.641.173 1.272.409 980.473Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç (tam Kuruş) 4 0,75090000 0,46890000 0,36350000 0,28010000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklık hissedarlarına ait sulandırılmış pay başına kazanç (tam Kuruş) 4 0,75090000 0,46890000 0,36350000 0,28010000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.573.307 4.944.061Dönem Karı (Zararı)2.628.015 1.641.173Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.628.015 1.641.173Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.135.649 4.990.254Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.945.870 2.570.715Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler120.503 124.588Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler90.882 131.243Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25.980 5.320Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3.641 -11.975Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler311.932 270.553Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler279.759 237.105Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30.936 33.448Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.237 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler855.608 1.082.724Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-136.963 -103.185Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.001.270 1.173.480Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-8.699 12.429Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler584.229 796.266Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler159.606 -35.446İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler15.084 -12.419Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler144.522 -23.027Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler671.048 423.269Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler16 -111.501 -110.718Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-427.065 -167.620Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-427.065 -167.620Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler25.419 35.923İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.459.435 -1.302.475Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-647.145 -725.816İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.329 -6.984İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-642.816 -718.832Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-229.744 -87.373İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-229.744 -87.373Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-36.130 -71.121Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.689.522 -391.020İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 -87İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.689.522 -390.933Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler143.106 -27.145İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)143.106 -27.145Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.304.229 5.328.952Alınan Faiz81.942 57.989Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-542.196 -349.983Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-69.766 -110.218Vergi İadeleri (Ödemeleri)-239.089 -137.841Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)16 38.187 155.162YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.046.849 -2.209.140Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları0 -205.000İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 -3.264Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri453.545 187.390Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri453.545 187.390Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.500.394 -2.188.266Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-927.848 -593.772Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.572.546 -1.594.494Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.462.876 -2.410.271Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.380.071 3.295.965Kredilerden Nakit Girişleri2.380.071 3.295.965Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.395.854 -4.633.952Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.395.854 -4.633.952Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-451.616 -393.152Türev Araçlardan Nakit Çıkışları581.007 360.824Ödenen Temettüler-624.178 0Ödenen Faiz-960.908 -1.047.388Alınan Faiz55.021 43.355Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)16 -46.419 -35.923YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-936.418 324.650Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi95.713 67.192NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-840.705 391.842DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.370.117 4.417.662DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.529.412 4.809.504Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 4.129.035 5.007.927Ticari Alacaklar6.876.394 6.202.628İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 19.663 15.334İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 6.856.731 6.187.294Diğer Alacaklar111.132 68.396İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar111.132 68.396Türev Araçlar16 2.038.236 1.207.467Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar63.884 958Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar1.974.352 1.206.509Stoklar285.096 248.966Peşin Ödenmiş Giderler458.236 199.469İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler458.236 199.469Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar46.087 63.684Diğer Dönen Varlıklar214.229 253.567İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar214.229 253.567ARA TOPLAM14.158.445 13.252.104Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar10 37.361 37.361TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR14.195.806 13.289.465DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar17.956 17.956Diğer Finansal Yatırımlar17.956 17.956Ticari Alacaklar9 194.513 281.442İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar194.513 281.442Diğer Alacaklar32.722 32.825İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar32.722 32.825Türev Araçlar16 31.925 32.710Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar31.925 32.710Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller16.329 17.612Maddi Duran Varlıklar16.174.271 16.064.911Arazi ve Arsalar5.891.187 5.894.276Binalar556.931 574.312Tesis, Makine ve Cihazlar9.165.850 9.201.422Diğer Maddi Duran Varlıklar560.303 394.901Kullanım Hakkı Varlıkları1.575.001 1.546.155Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.424.640 12.137.455Şerefiye44.944 44.944İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar5.643.628 5.107.436Lisanslar2.249.332 2.404.054Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.486.736 4.581.021Peşin Ödenmiş Giderler14.574 13.372İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14.574 13.372Ertelenmiş Vergi Varlığı1.327.060 1.288.525Diğer Duran Varlıklar121 92İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar121 92TOPLAM DURAN VARLIKLAR31.809.112 31.433.055TOPLAM VARLIKLAR46.004.918 44.722.520KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.357.891 2.802.039İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar747.586 869.753Banka Kredileri7,8 747.586 869.753İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar610.305 1.932.286Banka Kredileri7 567.849 1.913.477Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 42.456 18.809Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.799.294 3.313.571İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.799.294 3.313.571Banka Kredileri7 2.072.671 2.801.972Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 458.255 413.791İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 268.368 97.808Ticari Borçlar3.811.391 5.293.521İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 3.811.391 5.293.521Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar171.954 199.768Diğer Borçlar2.442.710 993.710İlişkili Taraflara Diğer Borçlar14 1.248.357 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.194.353 993.710Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler552.652 520.841Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri552.652 520.841Türev Araçlar50.277 367.719Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar15 50.277 320.186Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar15 0 47.533Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü158.843 172.456Kısa Vadeli Karşılıklar290.742 443.404Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 158.936 276.460Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 131.806 166.944Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler124.383 121.241İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler124.383 121.241ARA TOPLAM11.760.137 14.228.270TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.760.137 14.228.270UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18.093.762 15.118.982İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar18.093.762 15.118.982Banka Kredileri7 8.521.144 6.775.327Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 886.359 905.086İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 8.686.259 7.438.569Diğer Borçlar41.169 43.656İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar41.169 43.656Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler933.863 872.077Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri933.863 872.077Türev Araçlar332.489 347.286Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar15 332.489 347.286Uzun Vadeli Karşılıklar1.172.359 1.223.295Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 1.162.793 1.214.789Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar9.566 8.506Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.043.592 715.133Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler145.294 136.445İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler145.294 136.445TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.762.528 18.456.874TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER33.522.665 32.685.144ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar12.482.253 12.037.376Ödenmiş Sermaye3.500.000 3.500.000Sermaye Düzeltme Farkları-239.752 -239.752Pay Bazlı Ödemeler (-)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.453.569 2.574.233Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.912.750 3.983.922Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)4.766.342 4.766.342Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-853.592 -782.420Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)-138.239 -88.747Diğer Kazançlar (Kayıplar)-1.320.942 -1.320.942Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.100.544 -910.605Yabancı Para Çevrim Farkları899.988 721.066Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-745.475 -913.817Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-32.318 -320.668Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-713.157 -593.149Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler-1.255.057 -717.854Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.568.388 2.398.634Yasal Yedekler2.568.388 2.398.634Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.672.577 1.536.993Net Dönem Karı veya Zararı2.628.015 3.177.873TOPLAM ÖZKAYNAKLAR12.482.253 12.037.376TOPLAM KAYNAKLAR46.004.918 44.722.520Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 -239.752 9.528 4.351.897 -692.610 -132.819 -1.320.942 471.382 -438.864 -403.597 -321.854 2.355.969 -102.268 2.406.783 9.442.853 9.442.853Transferler2.406.783 -2.406.783Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-46.484 25.489 120.960 -39.745 -80.964 -353.016 1.641.173 1.267.413 1.267.413Dönem Karı (Zararı)1.641.173 1.641.173 1.641.173Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-46.484 25.489 120.960 -39.745 -80.964 -353.016 -373.760 -373.760Kar Payları1.641.173 1.641.173 1.641.173Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-9.528 9.528Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 -239.752 0 4.351.897 -739.094 -107.330 -1.320.942 592.342 -478.609 -484.561 -674.870 2.355.969 2.314.043 1.641.173 10.710.266 10.710.266Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 -239.752 0 4.766.342 -782.420 -88.747 -1.320.942 721.066 -320.668 -593.149 -717.854 2.398.634 1.536.993 3.177.873 12.037.376 12.037.376Transferler169.754 1.135.584 -1.305.338Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-71.172 -49.492 178.922 288.350 -120.008 -537.203 2.628.015 2.317.412 2.317.412Dönem Karı (Zararı)2.628.015 2.628.015 2.628.015Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-71.172 -49.492 178.922 288.350 -120.008 -537.203 -310.603 -310.603Kar Payları-1.872.535 -1.872.535 -1.872.535Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 -239.752 0 4.766.342 -853.592 -138.239 -1.320.942 899.988 -32.318 -713.157 -1.255.057 2.568.388 2.672.577 2.628.015 12.482.253 12.482.253Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.628.015 1.641.173 1.272.409 980.473DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-120.664 -20.995 -156.910 -237.780Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-88.521 -57.827 -57.603 -42.880Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler-61.865 32.438 -138.090 -253.491Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler29.722 4.394 38.783 58.591Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi17.349 11.343 11.165 8.354Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi12.373 -6.949 27.618 50.237Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-189.939 -352.765 71.266 19.525Yabancı Para Çevrim Farkları178.922 120.960 74.325 60.068Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)178.922 120.960 74.325 60.068Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)360.438 -49.682 -17.916 31.580Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)360.438 -49.682 -17.916 31.580Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-150.010 -101.206 -65.805 -52.073Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-150.010 -101.206 -65.805 -52.073Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-671.504 -441.269 79.897 -30.187Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)-671.504 -441.269 79.897 -30.187Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler92.215 118.432 765 10.137Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-72.088 9.937 3.583 -6.315Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi30.002 20.242 13.161 10.415Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi134.301 88.253 -15.979 6.037DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-310.603 -373.760 -85.644 -218.255TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.317.412 1.267.413 1.186.765 762.218Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.317.412 1.267.413 1.186.765 762.218http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956252BIST