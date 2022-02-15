***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3, 27 34.272.934 28.288.875Satışların Maliyeti28, 2, 5 -19.404.441 -15.705.138TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.868.493 12.583.737BRÜT KAR (ZARAR)14.868.493 12.583.737Genel Yönetim Giderleri28 -2.735.464 -2.320.713Pazarlama Giderleri28, 2, 5 -2.644.196 -2.439.609Araştırma ve Geliştirme Giderleri28 -273.817 -247.105Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30 602.899 478.566Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler30 -1.706.903 -591.362ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.111.012 7.463.514Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31 1.143.333 377.848Yatırım Faaliyetlerinden Giderler31 -16.785 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-186.174 -278.652FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.051.386 7.562.710Finansman Gelirleri32 5.015.420 998.337Finansman Giderleri32 -8.445.964 -4.759.106SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3 5.620.842 3.801.941Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri140.612 -624.068Dönem Vergi (Gideri) Geliri33 -617.550 -373.748Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11, 33 758.162 -250.320SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.761.454 3.177.873DÖNEM KARI (ZARARI)5.761.454 3.177.873Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.761.454 3.177.873Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç (tam Kuruş) 22 1,64610000 0,90800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklık hissedarlarına ait sulandırılmış pay başına kazanç (tam Kuruş) 22 1,64610000 0,90800000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.681.072 13.638.518Dönem Karı (Zararı)5.761.454 3.177.873Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.761.454 3.177.873Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.655.229 10.616.361Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 6.169.325 5.318.992Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler220.240 342.260Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler176.332 269.577Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.184 7.316Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler29 32.882 56.292Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9.842 9.075Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler821.093 538.429Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 626.958 480.329Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 192.014 57.923Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21 2.121 177Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.834.691 2.121.745Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-315.914 -251.869Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.173.688 2.301.261Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-23.083 72.353Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.701.224 2.039.315Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler359.840 140.602İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-3.332 -399Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler363.172 141.001Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler33 -140.612 624.068Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler25 -295.807 -212.258Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.126.548 -377.848Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler31 -1.126.548 -377.848Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler111.783 81.056İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler559.584 562.748Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.281.166 -776.443İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-38.535 -3.541İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.242.631 -772.902Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-450.266 76.642İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-450.266 76.642Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-192.151 -4.240Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.163.438 1.028.569İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 -87İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.163.438 1.028.656Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler319.729 238.220İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)319.729 238.220Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları16.976.267 14.356.982Alınan Faiz194.153 124.903Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler21 -700.804 -380.203Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler21 -158.434 -128.077Vergi İadeleri (Ödemeleri)-574.757 -225.685Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)25 -55.353 -109.402YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.393.088 -6.762.468Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları0 -205.000İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları14 -7.555 -3.263Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.290.068 407.862Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.290.068 407.862Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.675.601 -6.962.067Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.099.756 -3.045.870Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.575.845 -3.916.197FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.790.626 -7.029.505Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.305.686 3.398.316Kredilerden Nakit Girişleri3.305.686 3.248.316İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri0 150.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.252.780 -7.920.581Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.252.780 -7.920.581İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları25 -989.577 -865.728Türev Araçlardan Nakit Çıkışları25 2.641.504 977.277Ödenen Temettüler22 -1.872.535 -601.650Ödenen Faiz-1.974.081 -2.063.049Alınan Faiz121.761 126.966Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)25 -770.604 -81.056YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.497.358 -153.455Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi477.410 105.914NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.974.768 -47.541DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.370.117 4.417.658DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.344.885 4.370.117Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 7.696.870 5.007.927Ticari Alacaklar6.582.497 5.300.012İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 53.869 15.334İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6, 2.5 6.528.628 5.284.678Diğer Alacaklar112.921 68.396İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 112.921 68.396Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar951.675 902.616Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları6, 2.5 951.675 902.616Türev Araçlar3.999.083 1.207.467Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar15 728.427 958Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar15 3.270.656 1.206.509Stoklar10 439.933 248.966Peşin Ödenmiş Giderler382.907 199.469İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 382.907 199.469Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8.949 63.684Diğer Dönen Varlıklar548.128 253.567İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 548.128 253.567ARA TOPLAM20.722.963 13.252.104Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar17 56.418 37.361TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR20.779.381 13.289.465DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar13.671 17.956Diğer Finansal Yatırımlar14 13.671 17.956Ticari Alacaklar127.851 204.132İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6, 2.5 127.851 204.132Diğer Alacaklar38.739 32.825İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 38.739 32.825Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar55.377 77.310Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları6, 2.5 55.377 77.310Türev Araçlar39.980 32.710Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar15 39.980 32.710Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller18 15.483 17.612Maddi Duran Varlıklar18.973.746 16.064.911Arazi ve Arsalar19 6.398.268 5.894.276Binalar19 592.875 574.312Tesis, Makine ve Cihazlar19 10.862.961 9.201.422Diğer Maddi Duran Varlıklar19 1.119.642 394.901Kullanım Hakkı Varlıkları7 1.578.893 1.546.155Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.332.012 12.137.455Şerefiye16 44.944 44.944İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar20 5.426.301 4.220.070Diğer Haklar20 1.315.334 887.366Lisanslar20 2.104.880 2.404.054Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 5.440.553 4.581.021Peşin Ödenmiş Giderler19.998 13.372İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 19.998 13.372Ertelenmiş Vergi Varlığı11 2.362.407 1.288.525Diğer Duran Varlıklar97 92İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar97 92TOPLAM DURAN VARLIKLAR37.558.254 31.433.055TOPLAM VARLIKLAR58.337.635 44.722.520KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar835.258 2.802.039İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 869.753Banka Kredileri5, 8 0 869.753İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar835.258 1.932.286Banka Kredileri5 802.166 1.913.477Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 33.092 18.809Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.282.020 3.313.571İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.282.020 3.313.571Banka Kredileri5 5.374.362 2.801.972Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 556.271 413.791İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 351.387 97.808Ticari Borçlar7.729.147 5.293.521İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 7.729.147 5.293.521Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 215.114 199.768Diğer Borçlar1.395.728 993.710İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.395.728 993.710Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler713.389 623.339Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri13, 2.5 713.389 623.339Türev Araçlar114.770 367.719Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar15 114.611 320.186Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar15 159 47.533Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü33 160.514 172.456Kısa Vadeli Karşılıklar529.635 443.404Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 319.140 276.460Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 210.495 166.944Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21.489 18.743İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12, 2.5 21.489 18.743ARA TOPLAM17.997.064 14.228.270TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.997.064 14.228.270UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar22.686.099 15.118.982İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar22.686.099 15.118.982Banka Kredileri5 8.926.851 6.775.327Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 850.097 905.086İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 12.909.151 7.438.569Diğer Borçlar40.299 43.656İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 40.299 43.656Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler1.417.662 1.008.522Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri13, 2.5 1.417.662 1.008.522Türev Araçlar351.986 347.286Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar15 351.986 347.286Uzun Vadeli Karşılıklar1.291.641 1.223.295Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 1.281.014 1.214.789Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar21 10.627 8.506Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü11 302.980 715.133TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.090.667 18.456.874TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER44.087.731 32.685.144ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar14.249.904 12.037.376Ödenmiş Sermaye22 3.500.000 3.500.000Sermaye Düzeltme Farkları22 -239.752 -239.752Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi22 -1.320.942 -1.320.942Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.384.830 3.895.175Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.320.136 3.983.922Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)22 5.231.590 4.766.342Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22 -911.454 -782.420Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)22 76.534 -88.747Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)22 -11.840 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.799.409 -910.605Yabancı Para Çevrim Farkları22 1.555.755 721.066Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-280.615 -913.817Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)22 876.407 -320.668Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)22 -1.157.022 -593.149Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler22 -4.074.549 -717.854Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.568.388 2.398.634Yasal Yedekler2.568.388 2.398.634Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.395.335 1.536.993Net Dönem Karı veya Zararı5.761.454 3.177.873TOPLAM ÖZKAYNAKLAR14.249.904 12.037.376TOPLAM KAYNAKLAR58.337.635 44.722.520Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 -239.752 -1.320.942 9.528 4.351.897 -692.610 -132.819 471.382 -438.864 -403.597 -321.854 2.355.969 -102.268 2.406.783 9.442.853 9.442.853Transferler42.665 2.364.118 -2.406.783Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)414.445 -89.810 -88.663 249.684 118.196 -189.552 -396.000 3.177.873 3.196.173 3.196.173Dönem Karı (Zararı)3.177.873 3.177.873 3.177.873Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)414.445 -89.810 -88.663 249.684 118.196 -189.552 -396.000 18.300 18.300Kar Payları22 -601.650 -601.650 -601.650Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-9.528 9.528Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)132.735 -132.735Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 -239.752 -1.320.942 4.766.342 -782.420 -88.747 721.066 -320.668 -593.149 -717.854 2.398.634 1.536.993 3.177.873 12.037.376 12.037.376Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 -239.752 -1.320.942 4.766.342 -782.420 -88.747 721.066 -320.668 -593.149 -717.854 2.398.634 1.536.993 3.177.873 12.037.376 12.037.376Transferler169.754 1.135.584 -1.305.338Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-11.840 465.248 -129.034 165.281 834.689 919.833 -563.873 -3.356.695 5.761.454 4.085.063 4.085.063Dönem Karı (Zararı)5.761.454 5.761.454 5.761.454Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-11.840 465.248 -129.034 165.281 834.689 919.833 -563.873 -3.356.695 -1.676.391 -1.676.391Kar Payları22 -1.872.535 -1.872.535 -1.872.535Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)22 277.242 -277.242Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 -239.752 -1.320.942 -11.840 5.231.590 -911.454 76.534 1.555.755 876.407 -1.157.022 -4.074.549 2.568.388 2.395.335 5.761.454 14.249.904 14.249.904Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)5.761.454 3.177.873DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar489.655 235.972Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)22 -11.840 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 518.828 460.035Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -160.582 -111.790Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler206.601 -110.829Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-63.352 -1.444Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-53.580 -45.590Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi31.548 21.980Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi-41.320 22.166Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-2.166.046 -217.672Yabancı Para Çevrim Farkları834.689 249.684Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)834.689 249.684Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.163.766 147.745Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)1.163.766 147.745Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-704.841 -236.940Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-704.841 -236.940Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.195.869 -495.000Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)-4.195.869 -495.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler736.209 116.839Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-243.933 -29.549Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi140.968 47.388Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi839.174 99.000DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.676.391 18.300TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.085.063 3.196.173Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.085.063 3.196.173http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001932BIST