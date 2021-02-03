***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMevcut koşullarda 2021 yılı için öngörüler aşağıdaki gibidir: - Konsolide gelirlerde (UFRYK 12 hariç) yıllık yaklaşık %14 seviyesinde artış, - Konsolide FAVÖK tutarının yaklaşık 15 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi, - Konsolide yatırım harcamalarının ise yaklaşık 7,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907275BIST