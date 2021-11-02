***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde abone büyümesi, gelir artışı ve FAVÖK gerçekleştirdik. Mobil iş kolu için daha iyi bir ikinci yarı bekliyorduk ancak 3Ç'21'de gördüğümüz abonelik trendleri beklediğimizden daha hızlı bir toparlanmaya işaret etti. Sabit genişbanttaki net abone kazanımı ve üst paketlere geçişler (upsell), birkaç çeyrektir devam eden yüksek trendlere rağmen güçlü ivmelerini korudu. Sonuç olarak, sene başından bu yana rakamlar ve son gerçekleşmeler, 2021 öngörümüzde üçüncü bir yukarı yönlü revizyon gerektirdi. FAVÖK'teki değişim, esas olarak sabit genişbant ve mobil segmentler tarafından desteklenen toplam gelirlerdeki büyümeden kaynaklanırken, revize edilmiş yatırım harcamaları rakamı kur etkisini yansıtıyor. Telekomünikasyon hizmetlerine güçlü talebin sürdüğünü görüyoruz ve mobil, sabit genişbant ve diğer alanlardaki yıllık yatırım planlarımıza uyumlu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sabit/mobil ağlarımızı genişletmeye ve geliştirmeye odaklanan yatırımlarımız, kapasite artışları ve dijital gündem, veri merkezleri ve 5G'ye geçiş yatırımlarımız, gördüğümüz güçlü talebi faydaya dönüştürmemizi destekleyecektir. 2021 yılı revize öngörülerimiz aşağıdaki gibidir - Konsolide gelirlerimizin (UFRYK 12 hariç) 2020 yılına göre yaklaşık %18 seviyesinde artmasını, - Konsolide FAVÖK tutarımızın yaklaşık 16,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini, - Konsolide yatırım harcamalarımızın ise yaklaşık 8,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini, öngörmekteyiz. Önceki BeklentiRevize BeklentiGelir Büyümesi (UFRYK 12 hariç)Yaklaşık %17 Yaklaşık %18FAVÖKYaklaşık 15,8 milyar TL Yaklaşık 16,2 milyar TLYatırım HarcamalarıYaklaşık 8,5 milyar TL Yaklaşık 8,7 milyar TLhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974044BIST