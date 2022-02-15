***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMevcut koşullarda 2022 yılı için öngörüler aşağıdaki gibidir: - Konsolide gelirlerde (UFRYK 12 hariç) yıllık %23-25 aralığında artış - Konsolide FAVÖK tutarının 17,5-18,3 milyar TL aralığında gerçekleşmesi - Konsolide yatırım harcamalarının ise yaklaşık 12,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001934BIST