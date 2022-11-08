Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

08.11.2022 18:36
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler


***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yılın ilk dokuz ayındaki konsolide gelir ve FAVÖK performansı, 2022 öngörülerimizde bir revizyon daha yapılmasını gerektirdi.  Konsolide gelir ve FAVÖK görünümündeki değişiklik büyük ölçüde fiyatlandırmaya ve daha güçlü operasyonel temel performans göstergelerine dayanırken, yatırım harcamalarındaki artış, lirada devam eden zayıflığın yanı sıra abone sayısı ve kullanımlardaki güçlü büyümeyle uyumlu olacak şekilde 4Ç'22 yatırımlarını hızlandırma kararımızın etkisini yansıtıyor. Yılın son çeyreğinde önceki planlarımıza göre daha fazla FTTH dönüşümü ve hane kapsaması artışı gerçekleştireceğimizi öngörüyoruz. İlave kapasite ve kapsama ihtiyaçlarını adreslemek üzere yapacağımız baz istasyonu ve mobil backhaul yatırımları, artışı açıklayan diğer faktörler olarak sayılabilir. Son olarak, beklenenin ötesinde gerçekleşen abone kazanım hacmi, aktifleştirilen abone kazanım maliyetlerini bir miktar yukarı çekecektir. 2022 yılı revize öngörülerimiz aşağıdaki gibidir - Konsolide gelirlerimizin (UFRYK 12 hariç) 2021 yılına göre yaklaşık %37 seviyesinde artmasını,  - Konsolide FAVÖK tutarımızın yaklaşık 19,0 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini,  - Konsolide yatırım harcamalarımızın ise yaklaşık 14,0 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini  öngörmekteyiz. Önceki Öngörü
Revize Öngörü

Konsolide Gelir Büyümesi (UFRYK 12 hariç)
Yaklaşık %33 Yaklaşık %37
Konsolide FAVÖK
Yaklaşık 18,5 milyar TL Yaklaşık 19,0 milyar TL
Konsolide Yatırım Harcaması
Yaklaşık 13,0 milyar TL Yaklaşık 14,0 milyar TL





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078256


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:054.360
Değişim :  0,66% |  28,62
Açılış :  4.336  
Önceki Kapanış :  4.332  
En Yüksek
4.412 En Düşük
4.297
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GUBRF 162,80 776.946.178 % 10,00  
OTTO 40,70 1.098.139 % 10,00  
GRSEL 15,95 31.682.808 % 10,00  
KMPUR 117,70 114.465.646 % 10,00  
HEKTS 32,80 3.168.576.061 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5936 18,5988 % 0,66  
Euro 18,7423 18,7561 % 1,19  
Sterlin 21,4381 21,5456 % 1,04  
Frank 18,8061 18,9194 % 1,00  
Riyal 4,9309 4,9557 % 0,54  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.716 1.716 41,19  
Altın Gr. 1.024 1.025 29,54  
Cumhuriyet 6.669 6.769 -19,00  
Tam 6.836 6.905 157,00  
Yarım 3.331 3.376 77,00  
Çeyrek 1.670 1.687 37,00  
Gümüş.Ons 21,57 21,60 0,80  
Gümüş Gr. 12,85 12,87 0,51  
B. Petrol 97,75 97,75 -0,17  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru