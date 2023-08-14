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***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

14.08.2023 18:45
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler


***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Hem gelir büyümesinin hem de FAVÖK'ün 2023'ün ilk yarısında beklentilerimizi aşmasının ardından 2023 öngörümüzü revize ediyoruz. Gelir ve FAVÖK görünümündeki değişiklik büyük ölçüde fiyatlama aksiyonları, operasyonel temel performans göstergelerindeki olumlu görünüm ve ana faaliyet dışı alanlardan gelen yüksek katkının devamına ilişkin beklentimizi, yatırım harcamalarındaki yükseliş ise iş gücü maliyeti artışını ve son zamanlarda lirada yaşanan önemli değer kayıplarının etkisini yansıtıyor. Maliyet enflasyonu konusunda temkinli görüşümüzü sürdürüyoruz. 2023 yılı revize öngörülerimiz aşağıdaki gibidir -   Konsolide gelir büyümesi (UFRYK 12 hariç) yaklaşık %67-70 -   Konsolide FAVÖK yaklaşık 25-27 milyar TL -   Konsolide yatırım harcaması yaklaşık 19-21 milyar TL Önceki Öngörü
Revize Öngörü

Konsolide Gelir Büyümesi (UFRYK 12 hariç) 
%52-55 %67-70
Konsolide FAVÖK
23-25 milyar TL 25-27 milyar TL
Konsolide Yatırım Harcaması
17-19 milyar TL 19-21 milyar TL





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185352


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