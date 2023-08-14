***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHem gelir büyümesinin hem de FAVÖK'ün 2023'ün ilk yarısında beklentilerimizi aşmasının ardından 2023 öngörümüzü revize ediyoruz. Gelir ve FAVÖK görünümündeki değişiklik büyük ölçüde fiyatlama aksiyonları, operasyonel temel performans göstergelerindeki olumlu görünüm ve ana faaliyet dışı alanlardan gelen yüksek katkının devamına ilişkin beklentimizi, yatırım harcamalarındaki yükseliş ise iş gücü maliyeti artışını ve son zamanlarda lirada yaşanan önemli değer kayıplarının etkisini yansıtıyor. Maliyet enflasyonu konusunda temkinli görüşümüzü sürdürüyoruz. 2023 yılı revize öngörülerimiz aşağıdaki gibidir - Konsolide gelir büyümesi (UFRYK 12 hariç) yaklaşık %67-70 - Konsolide FAVÖK yaklaşık 25-27 milyar TL - Konsolide yatırım harcaması yaklaşık 19-21 milyar TL Önceki ÖngörüRevize ÖngörüKonsolide Gelir Büyümesi (UFRYK 12 hariç)%52-55 %67-70Konsolide FAVÖK23-25 milyar TL 25-27 milyar TLKonsolide Yatırım Harcaması17-19 milyar TL 19-21 milyar TLhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185352BIST