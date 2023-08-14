***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
14.08.2023 18:45
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hem gelir büyümesinin hem de FAVÖK'ün 2023'ün ilk yarısında beklentilerimizi aşmasının ardından 2023 öngörümüzü revize ediyoruz. Gelir ve FAVÖK görünümündeki değişiklik büyük ölçüde fiyatlama aksiyonları, operasyonel temel performans göstergelerindeki olumlu görünüm ve ana faaliyet dışı alanlardan gelen yüksek katkının devamına ilişkin beklentimizi, yatırım harcamalarındaki yükseliş ise iş gücü maliyeti artışını ve son zamanlarda lirada yaşanan önemli değer kayıplarının etkisini yansıtıyor. Maliyet enflasyonu konusunda temkinli görüşümüzü sürdürüyoruz. 2023 yılı revize öngörülerimiz aşağıdaki gibidir - Konsolide gelir büyümesi (UFRYK 12 hariç) yaklaşık %67-70 - Konsolide FAVÖK yaklaşık 25-27 milyar TL - Konsolide yatırım harcaması yaklaşık 19-21 milyar TL Önceki Öngörü
Revize Öngörü
Konsolide Gelir Büyümesi (UFRYK 12 hariç)
%52-55 %67-70
Konsolide FAVÖK
23-25 milyar TL 25-27 milyar TL
Konsolide Yatırım Harcaması
17-19 milyar TL 19-21 milyar TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185352
BIST
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18:057.737
En Düşük
|Değişim
|: 0,30%
|| 23,00
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.681
En Yüksek
7.869
18:0527,0468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0814
|Açılış
|: 27,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9226
18:0529,5279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0799
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7821
En Düşük
29,3063
18:051.658,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,72
|Açılış
|: 1.658,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.654,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|33,66
|64.425.897
|% 10,00
|
|NETAS
|42,68
|153.418.757
|% 10,00
|
|MERIT
|56,65
|72.369.356
|% 10,00
|
|SAFKR
|26,18
|77.840.364
|% 10,00
|
|BAYRK
|11,44
|22.420.990
|% 10,00
|
|SDTTR
|399,90
|4.605.884.801
|% -9,99
|
|AVHOL
|105,50
|162.300.729
|% -9,98
|
|MNDRS
|9,92
|316.254.251
|% -9,90
|
|PEGYO
|7,22
|153.119.310
|% -9,75
|
|DYOBY
|26,06
|122.303.363
|% -6,86
|
|ASTOR
|140,00
|12.724.545.377
|% 8,28
|
|EREGL
|42,56
|12.301.880.781
|% 3,70
|
|THYAO
|261,40
|10.302.265.807
|% -1,62
|
|TUPRS
|115,00
|6.705.057.710
|% 3,60
|
|PETKM
|19,00
|5.878.154.283
|% 0,42
|
|ZOREN
|4,53
|2.879.895.748
|% 9,95
|
|SKBNK
|4,04
|1.445.659.018
|% 6,60
|
|PETKM
|19,00
|5.878.154.283
|% 0,42
|
|YKBNK
|15,84
|4.882.906.738
|% 0,51
|
|ISCTR
|17,01
|5.022.139.914
|% -1,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0413
|27,0468
|% 0,30
|
|Euro
|29,5176
|29,5279
|% -0,27
|
|Sterlin
|34,1893
|34,3608
|% 0,19
|
|Frank
|30,6561
|30,8408
|% 0,03
|
|Riyal
|7,1862
|7,2222
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|-5,87
|
|Altın Gr.
|1.659
|1.659
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|11.342
|11.513
|-39,00
|
|Tam
|11.109
|11.196
|8,00
|
|Yarım
|5.572
|5.624
|4,00
|
|Çeyrek
|2.777
|2.812
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,60
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,61
|19,64
|-0,06
|
|B. Petrol
|86,22
|86,22
|-0,59
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SEGYO
Yüzde 4.03 oranında artışla 2.84 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 430, 405 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 07 artarak (% 0.04 ) 8, 382
-
17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AVHOL, PEGYO
-
17:58XU100
Endeks 7, 755 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 157, 954.00 milyon TL de
-
17:57SUWEN
Yüzde 5.29 oranında artışla 21.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 885, 795 adet işlem