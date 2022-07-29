***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
29.07.2022 08:53
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde Borçlanma Aracı İhraç Belgesinin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 27.06.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.07.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 28.07.2023
Ek Açıklamalar
27.06.2022 tarihli açıklamamıza konu olan vadesi en fazla 5 (beş) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 2.000.000.000 TL (İki Milyar Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde tahvil ve/veya finansman bonosu yapısında borçlanma aracı ihracına/ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz onaylanmış ve SPK'nın 28.07.2022 tarihli bülteninde duyurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049049
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.567
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|Önceki Kapanış
|: 2.543
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2.574
En Düşük
2.537
18:0517,9385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0162
|Açılış
|: 17,9400
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|Önceki Kapanış
|: 18,0450
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18,0233
En Düşük
17,8891
18:0518,3597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0833
|Açılış
|: 18,1800
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|Önceki Kapanış
|: 18,2600
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18,3852
En Düşük
18,2596
18:051.018,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,79
|Açılış
|: 1.018,51
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|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,13
En Düşük
1.010,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|29,04
|276.708.545
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.861.204
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.908.174
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|2.057.781
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.287.225
|% 9,97
|
|MTRKS
|55,95
|23.798.731
|% -9,98
|
|LIDFA
|9,83
|163.882.099
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|82.549.384
|% -9,95
|
|FENER
|49,78
|394.369.282
|% -8,83
|
|SANEL
|8,92
|2.799.033
|% -8,04
|
|THYAO
|49,70
|3.419.422.315
|% 0,00
|
|SISE
|21,24
|1.959.749.105
|% 0,47
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% -3,53
|
|AKBNK
|8,51
|1.378.914.859
|% -3,62
|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% -2,17
|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% -2,17
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,61
|371.234.582
|% -0,62
|
|TSKB
|2,61
|498.662.668
|% -0,38
|
|ODAS
|3,72
|707.622.298
|% 0,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9342
|17,9536
|% 0,17
|
|Euro
|18,2638
|18,4204
|% 0,79
|
|Sterlin
|21,8325
|21,9420
|% 0,27
|
|Frank
|18,7972
|18,9105
|% 0,48
|
|Riyal
|4,7643
|4,7882
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|8,83
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|5,12
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.782
|6.865
|31,00
|
|Yarım
|3.304
|3.356
|15,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.678
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,15
|20,18
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|0,07
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,23
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MIPAZ
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17:54FENER
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