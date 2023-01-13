***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
13.01.2023 09:11
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde Borçlanma Aracı İhraç Belgesinin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 01.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 01.11.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.01.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.01.2024
Ek Açıklamalar
01.11.2022 tarihli açıklamamıza konu olan vadesi en fazla 5 (beş) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 3.000.000.000 TL (Üç Milyar Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde tahvil ve/veya finansman bonosu yapısında borçlanma aracı ihracına/ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz onaylanmış ve SPK'nın 12.01.2023 tarihli bülteninde duyurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101690
BIST
11:385.005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 33,94
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
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5.019
En Düşük
4.926
11:3818,7862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
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|Açılış
|: 19,0100
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|Önceki Kapanış
|: 18,9500
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18,8182
En Düşük
18,7471
11:3820,4053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0128
|Açılış
|: 20,6200
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|Önceki Kapanış
|: 20,4800
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20,4273
En Düşük
20,3446
11:381.151,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 5,29
|Açılış
|: 1.151,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.152,50
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler11:38
|ONCSM
|37,40
|5.129.260
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|20.342.531
|% 10,00
|
|COSMO
|127,60
|3.916.810
|% 10,00
|
|RODRG
|35,48
|13.593.467
|% 9,98
|
|ARMDA
|279,10
|20.413.112
|% 9,97
|
|ULUFA
|6,41
|3.522.712
|% -9,46
|
|EKGYO
|8,07
|1.674.061.146
|% -5,17
|
|ORMA
|60,20
|15.110
|% -5,05
|
|ALFAS
|238,80
|108.197.162
|% -4,48
|
|TERA
|23,54
|7.303.777
|% -4,31
|
|ASELS
|56,50
|2.778.685.159
|% 1,07
|
|EREGL
|40,38
|2.482.851.104
|% 2,02
|
|THYAO
|135,60
|2.271.100.118
|% -0,15
|
|KRDMD
|18,57
|2.177.456.965
|% -1,75
|
|EKGYO
|8,07
|1.674.061.146
|% -5,17
|
|EKGYO
|8,07
|1.674.061.146
|% -5,17
|
|YKBNK
|9,24
|1.067.965.142
|% 2,21
|
|KRDMD
|18,57
|2.177.456.965
|% -1,75
|
|SKBNK
|2,65
|195.276.472
|% 0,38
|
|EREGL
|40,38
|2.482.851.104
|% 2,02
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7843
|18,7862
|% 0,01
|
|Euro
|20,3997
|20,4053
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,9094
|23,0243
|% 0,17
|
|Frank
|20,1485
|20,2698
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9875
|5,0125
|% 0,04
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|10,51
|
|Altın Gr.
|1.151
|1.151
|5,00
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.781
|7.841
|31,00
|
|Yarım
|3.788
|3.837
|15,00
|
|Çeyrek
|1.900
|1.918
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,45
|0,08
|
|B. Petrol
|84,21
|84,21
|0,18
|
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